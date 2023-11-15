Осторожно, подделка! Как купить оригинальный товар на маркетплейсе
Многие россияне закупаются сейчас исключительно в онлайн-магазинах, где так много различных продавцов, за которыми администраторы площадок просто не успевают следить. Поэтому есть хорошая вероятность получить вместо оригинального товара контрафакт. А как на него не напороться, «Секрету» рассказал аналитик Дмитрий Баранов.
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По словам директора по развитию собственного сервиса аналитики фулфилмент-оператора «Atiko» Дмитрия Баранова, есть несколько моментов, на которые нужно обращать особое внимание во время выбора товаров в Сети.
- Репутация продавца.
«Узнайте, сколько у него положительных и отрицательных отзывов. Если у продавца много отрицательных отзывов или он только что зарегистрировался, это может быть признаком подозрительной деятельности».
- Цена товара. С помощью заниженной стоимости недобросовестные продавцы могут привлекать клиентов, чтобы всучить им подделку.
- Сравнение с оригиналом.
«Если у вас есть возможность сравнить товар с оригиналом, посмотрите на фотографиях, представленных продавцом на маркетплейсе, качество, отделку, шрифт и логотипы на упаковке. Контрафактные товары обычно имеют более низкое качество и отличия в деталях».
- Проверка подлинности. Если есть какие-то сомнения, то можно проверить товар через специальные сервисы или приложения для уточнения подлинности товара вроде «Честного знака».
- Кто продавец?
«Старайтесь заказывать товар, предлагаемый представительствами либо официальными дилерами компаний, что позволит не переживать о качестве товара. Также качественный товар поставляют сами площадки, поэтому если вы видите в качестве продавца маркетплейс, то можете смело приобретать».
Заказ в пункт выдачи. В ПВЗ можно не спеша всё осмотреть и проверить, а дома такой возможности не будет из-за постоянно спешащего по заказам курьера.
За спрос не бьют. Если всё равно остались сомнения по поводу подлинности товара, то можно обратиться к службе поддержки маркетплейса или к производителю за дополнительными подтверждениями подлинности товара.
Определение подделок и оригиналов с помощью маркировки оказалось очень удобным и эффективным, именно поэтому систему чипов решили распространить и на промышленную продукцию. Об этом говорили на международном форуме «Антиконтрафакт-2023».