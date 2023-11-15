Осторожно, подделка! Как купить оригинальный товар на маркетплейсе

Многие россияне закупаются сейчас исключительно в онлайн-магазинах, где так много различных продавцов, за которыми администраторы площадок просто не успевают следить. Поэтому есть хорошая вероятность получить вместо оригинального товара контрафакт. А как на него не напороться, «Секрету» рассказал аналитик Дмитрий Баранов.