От первой дозы до рецидива. Как распознать зависимость и как она развивается: чек-лист

Под зависимостью (или аддикцией) понимают навязчивые привязанности, ухудшающие общее качество жизни зависимого человека ради сиюминутных удовольствий. При этом «лёгкие» зависимости на биохимическом уровне мало отличаются от тяжёлых.

Постепенно привычных стимулов начинает не хватать, и тогда организм требует увеличить их дозу. А если не получается, человек перестаёт получать удовольствие от жизни и страдает от невозможности испытать прежние ощущения.

Независимо от того, болезнь это или хроническая привычка, зависимости могут быть как химическими, так и нехимическими. Химическую зависимость вызывают различные психоактивные вещества (алкоголь, никотин, наркотики, медикаменты). К нехимическим относят гемблинг (страсть к азартным играм), порнозависимость, игроманию, шопоголизм и даже трудоголизм.

Какие этапы у формирования зависимости

Существует ряд факторов, которые усугубляют предрасположенность человека к зависимости. Свою роль могут сыграть:

биологические и генетические факторы: есть ли склонность к зависимостям у родственников;

психологические факторы: эмоциональные и темпераментные характеристики, механизмы самоконтроля;

социальные факторы: условия жизни, воспитание, доступность предмета зависимости.

Зависимостям легче поддаться на фоне жизненных проблем или высокого уровня стресса. Психологические травмы, тревога и депрессия могут предшествовать зависимости. Но сама она формируется постепенно. Выделяют четыре стадии.

Первая стадия формирования зависимости — экспериментирование. Жертва порочной тяги только начинает её формировать, по большей части обращаясь к предмету зависимости из любопытства. Связь с веществом или действием, приносящим удовольствие, непрочная, её несложно разорвать. Вторая стадия — регулярное употребление. Зависимый с помощью вредной привычки ищет эмоционального подъёма, социализации. Тут уже прослеживается некоторая регулярность, например, употребление алкоголя по выходным и праздникам, эпизодически в будни. Опознать эту стадию можно по резким перепадам настроения, внешним и внутренним изменениям в человеке, планировании последующего употребления. Третья стадия — злоупотребление. Бросить вредную привычку здесь становится особенно трудно. Частота потребления увеличивается, зависимость становится привычным способом поднять себе настроение. Обыденные методы могут отойти на второй план. Четвёртая и самая тяжёлая стадия — зависимость. Тут аддикция проявляет себя во всей красе. Предмет зависимости используется (употребляется) ежедневно или несколько раз в сутки, несмотря на проявляемые негативные последствия. Зависимый человек уже не может отказаться от пагубной привычки, хотя зависимость начинает негативно влиять на его жизнь, а иногда и на жизнь окружающих. При этом удовольствия привычка уже не приносит. Потребление происходит для того, чтобы привести себя в норму.

Западные специалисты пользуются похожей схемой, но выделяют ещё один этап развития зависимости:

Рецидив — даже в случае, если аддикцию удаётся побороть, например, пройдя лечение в клинике и долгое время не обращаясь к предмету зависимости, у огромного процента зависимых (40–60%) после этого случаются срывы и рецидивы. В этом случае говорят о цикле зависимости, при этом с каждым новым витком цикла путь от первого употребления до развития тяжёлой зависимости становится всё короче.

Признаки зависимости и как её распознать

Выделяют физические и психологические признаки зависимости. К первой группе относят изменения в режиме сна, изменение веса, вялость или, наоборот, гиперактивность, ухудшение личной гигиены, изменения кожи (прыщи, бледность), тремор и другое.

Признаки второй группы — меняется личность человека (становится капризнее или испытывает перепады настроения), пропадает интерес к увлечениям, появляются суицидальные мысли и другое.

Аддикции могут кардинально изменить жизнь человека: образ мыслей, круг общения, привычные ритуалы. Нередко они приводят к потере работы, ссорам в семьях, трудностям в личной жизни и другому. Отношения с близкими, которые пытаются «наставить на путь истинный», могут сильно испортиться.

Из-за зависимости у человека могут пропасть повседневные желания вследствие нового пристрастия. Так как мозг изменяется, ему перестаёт нравиться то, что радовало его раньше.

Аддикция сильно влияет на мозг человека. В частности, алкоголь и наркотики негативно воздействуют на систему вознаграждения мозга и чаще всего приводят к физической зависимости.

Сначала зависимый испытывает удовольствие, а потом — компульсивное желание получить ещё эмоций или дозу вещества, и наконец не может отказаться от зависимости, даже когда она уже доставляет проблемы.

Зависимость отнимает волевой ресурс, а вместе с этим уходит стремление достигать новые цели в разных сферах жизни, улучшать её качество.

Также люди с аддикцией могут негативно повлиять на своё здоровье и окружающих их людей. Употребление веществ, например, нередко становится причиной дорожно-транспортных происшествий. А если близкие люди начинают втягиваться в ту же зависимость или ставят свою жизнь в подчинение пагубной страсти зависимого, психологи говорят уже о созависимости.

Вещества также негативно влияют на репродуктивные функции людей. Они могут привести к сексуальной дисфункции, материнской смертности, преждевременным родам и мертворождению.

Если вы замечаете хотя бы пару-тройку таких признаков за собой или кем-то близким, впору задуматься, не требуется ли здесь помощь специалистов. Разными видами зависимости занимаются разные врачи, но в любом случае начать стоит с психиатра или психотерапевта.