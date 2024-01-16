Отберут ли за долги единственное ипотечное жильё? Отвечает адвокат

Что закон говорит о жильё должников

Законом установлен иммунитет от взыскания на единственное жильё должника. Иными словами, единственную квартиру или дом в счёт погашения долга забрать не могут. Но в законе есть исключение — ипотека жилья.

Суть ипотеки — залог, то есть один из способов обеспечения обязательства по возврату долга. Если должник не вернул заёмные деньги, то долг погашается за счёт заложенного имущества — в том числе за счёт ипотечной квартиры.

Когда можно потерять ипотечное жильё

Реальный риск потерять квартиру появляется уже при первой просрочке. Банки не сразу применяют меры по изъятию жилья, но начинают реагировать — звонят и отправляют письменные уведомления. Если должник и дальше нарушает сроки платежей, банк инициирует взыскание долга: сперва через претензию, а затем через суд.

Но при определённых условиях лишить должника квартиры кредитная организация не сможет. Вот в каких случаях банк не сможет забрать ипотечное жильё за долг: