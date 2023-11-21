Выживание
12:40, 21 ноября 2023
1 мин.

Падаете с ног после работы? Эти 5 правил позволят оставаться бодрячком

За несколько часов до конца рабочего дня вы начинаете чувствовать усталость. Появляется сонливость, затекают шея, ноги и руки. На хобби и личную жизнь не остаётся никаких сил. А ведь кто-то после работы идёт, например, в спортзал, бассейн, встречается с друзьями. О причинах быстрой утомляемости и способах повысить работоспособность рассказала травматолог-ортопед Дарья Черемисова.

freepik

freepik

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Головные боли, снижение продуктивности, повышенная утомляемость — всё это может возникать по разным причинам. Вот главные из них:

  • мало движения;
  • плохое питание;
  • неправильная осанка;
  • некачественный сон;
  • стрессы.

Как повысить работоспособность? 5 советов

1. Сидите и стойте правильно. Следите за своей осанкой, чтобы позвоночник был ровный.

2. Уделите внимание физическим нагрузкам. Когда говорите по мобильному телефону, вставайте из-за стола — хоть ноги разомнёте.

3. Скорректируйте питание. Важно, чтобы ваш организм получал все необходимые микроэлементы и вещества.

4. Соблюдайте режим труда и отдыха. Выходные дни и отпуска необходимы, так как позволяют организму перезагрузиться.

5. Высыпайтесь. Важно, чтобы вы качественно отдыхали всю ночь. Откажитесь от еды за 3 часа до сна, а от гаджетов — за 1 час.

А если головокружение и снижение работоспособности длятся в течение нескольких недель, то нужно обращаться к врачу.

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