Падаете с ног после работы? Эти 5 правил позволят оставаться бодрячком
За несколько часов до конца рабочего дня вы начинаете чувствовать усталость. Появляется сонливость, затекают шея, ноги и руки. На хобби и личную жизнь не остаётся никаких сил. А ведь кто-то после работы идёт, например, в спортзал, бассейн, встречается с друзьями. О причинах быстрой утомляемости и способах повысить работоспособность рассказала травматолог-ортопед Дарья Черемисова.
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Головные боли, снижение продуктивности, повышенная утомляемость — всё это может возникать по разным причинам. Вот главные из них:
- мало движения;
- плохое питание;
- неправильная осанка;
- некачественный сон;
- стрессы.
Как повысить работоспособность? 5 советов
1. Сидите и стойте правильно. Следите за своей осанкой, чтобы позвоночник был ровный.
2. Уделите внимание физическим нагрузкам. Когда говорите по мобильному телефону, вставайте из-за стола — хоть ноги разомнёте.
3. Скорректируйте питание. Важно, чтобы ваш организм получал все необходимые микроэлементы и вещества.
4. Соблюдайте режим труда и отдыха. Выходные дни и отпуска необходимы, так как позволяют организму перезагрузиться.
5. Высыпайтесь. Важно, чтобы вы качественно отдыхали всю ночь. Откажитесь от еды за 3 часа до сна, а от гаджетов — за 1 час.
А если головокружение и снижение работоспособности длятся в течение нескольких недель, то нужно обращаться к врачу.