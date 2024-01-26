Пара капель — и вы без обуви. Как ухаживать за замшей зимой

Зимой любую обувь нужно каждый день очищать от грязи и технических реагентов, которые неизбежно налипают на неё. Но к велюровой и замшевой обуви подход должен быть особенным, подчеркнула замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института кожевенно-обувной промышленности Татьяна Назарова.

«На протяжении всей зимы нужно замшу и велюр тщательно очищать с помощью влажной тряпки и обрабатывать гидрофобными средствами », — сказала специалист.

По её словам, это не даст влаге накапливаться и задерживаться на поверхности обуви. Ещё не помешают специальные щётки, которыми можно «расчёсывать» ворс. Так обувь приобретёт более изящный и ухоженный вид.

Но если есть возможность, лучше отказаться от замшевой обуви в холодную и мокрую погоду. Специалист предупредила, что даже попадание нескольких капель воды может её испортить.

Реагенты на дорогах портят не только обувь людей, но и обувь автомобилей. Ранее водителям назвали самые опасные для машины зимние реагенты.