Выживание
Опубликовано 26 января 2024, 10:00
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Пара капель — и вы без обуви. Как ухаживать за замшей зимой

Замшевую обувь зимой может испортить даже пара капель, предупредила почётный работник текстильной и лёгкой промышленности России Тамара Назарова. А ещё в это время года дороги обильно посыпают противогололёдными реагентами, которые тоже портят обувь из замши. Если всё-таки вы не можете отказаться от таких элегантных моделей в пользу обычной кожаной обуви, то придётся за ней тщательно ухаживать. Эксперт дала пару лайфхаков.
Пара капель — и вы без обуви. Как ухаживать за замшей зимой
© freepik.com/pvproductions

Зимой любую обувь нужно каждый день очищать от грязи и технических реагентов, которые неизбежно налипают на неё. Но к велюровой и замшевой обуви подход должен быть особенным, подчеркнула замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института кожевенно-обувной промышленности Татьяна Назарова.

«На протяжении всей зимы нужно замшу и велюр тщательно очищать с помощью влажной тряпки и обрабатывать гидрофобными средствами», — сказала специалист.

По её словам, это не даст влаге накапливаться и задерживаться на поверхности обуви. Ещё не помешают специальные щётки, которыми можно «расчёсывать» ворс. Так обувь приобретёт более изящный и ухоженный вид.

Но если есть возможность, лучше отказаться от замшевой обуви в холодную и мокрую погоду. Специалист предупредила, что даже попадание нескольких капель воды может её испортить.

Реагенты на дорогах портят не только обувь людей, но и обувь автомобилей. Ранее водителям назвали самые опасные для машины зимние реагенты.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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