Пару из России обманули и бросили в закрытом азиатском городе. Они не могут вернуться домой

Россиян привезли в закрытый город Лауккай. Оказалось, что ребят им нужно работать на мошенников — обзванивать богачей из разных стран с предложением инвестировать в криптовалюту.

Пара подала заявление в консульство. После этого в офис аферистов нагрянула полиция, но Сергею и Екатерине лучше не стало. Работодатель заявил, что за $30 000 продал их в другую компанию. Уехать им не давали: или отрабатываете 15 месяц или платите выкуп.

Сначала россиян отправили в отель и приставили к ним охрану, выйти без которой не позволялось даже в магазин. А дальше ситуация ухудшилась в самой стране — возобновились военные действия, и Лауккай захватили вооружённые повстанцы. Мошеннические центры стали закрывать, сотрудников распустили, а героев этой истории бросили в отеле. Платить им нечем, из города не выбраться — даже российское посольство не может их вытащить, так как единственный выезд заблокировали военные.

А другой россиянин уже около 600 дней сидит в тюрьме в Колумбии. Он ещё в 2017 году уехал туда работать переводчиком. А в 2022-м в стране начались протесты из-за выборов президента, и мужчину арестовали по обвинению в шпионаже и финансировании протестующих.