Перечислены случаи, когда россиянам откажут в пенсии

По словам юриста, особое внимание уделяют претендующим на льготную пенсию. В Соцфонде следят за тем, чтобы характер работы человека полностью соответствовал требованиям для должности, которая как раз и даёт право на льготное назначение пенсии с учётом специального стажа, объяснил он.

Правда, есть исключение — социальная пенсия. Её назначают людям, у которых трудового стажа и вовсе нет, а также инвалидам и представителям других льготных категорий. Но размер социальной пенсии по старости в два раза меньше страховой — 13 500 рублей.

А ещё могут быть проблемы, если претендент на пенсию приложил к заявлению не все необходимые документы. В этом случае в Соцфонде подскажут, что ещё нужно предоставить. Юрист порекомендовал не тянуть с подачей заявления о назначении пенсии. Лучше всего сделать это за месяц до наступления возраста, дающего право на назначение выплаты.

Соловьёв подчеркнул, что нередко решения об отказах в назначении пенсии обжалуют в суде, но практика рассмотрения таких дел неоднозначна. При принятии решений судьи руководствуются законом и собственным убеждением, основанным на личной оценке представленных документов, плюс могут дать оценку и косвенным доказательствам, которых нет у Соцфонда.

Ещё не все россияне знают, что у них есть возможность увеличить пенсию в несколько раз. Совсем скоро в России начнёт действовать программа долгосрочных сбережений, в рамках которой можно получить до 36 000 рублей.