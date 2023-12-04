Переработки не просто вредны. Трудоголизм убивает, выяснили аналитики
Работа, как известно, кормит, а лень портит. Но только всему нужна мера. Международная организация труда подсчитала, что почти 7% смертей в мире так или иначе связаны с трудоустройством. Причём большинство смертельных случаев (около 745 000) произошли из-за длинного рабочего дня. Дальше с большим отрывом идёт задымление и производственные травмы.
Причём с 2000 по 2019 год смертность на рабочем месте выросла на целых 12%. Это аналитики объясняют улучшением диагностики заболеваний.
Итак, работа больше 55 часов в неделю (это 8-часовой рабочий день без выходных) ежегодно стоит жизни 745 000 человек.
Из-за воздействия газов и дыма на производстве умирает ещё более 450 000 работников, из-за производственного травматизма — 363 000.
Жертвами воздействия асбеста стали более 209 000 человек, кремнезёма — 42 000, веществ, вызывающих астму, — около 30 000.
Далее идут ожоги ультрафиолетом (18 000), выхлопы двигателя (15 000) и отравления мышьяком и никелем (примерно по 7500 случаев).
Самыми опасными отраслями Международная организация труда назвала сельское хозяйство, работу в лесу и рыболовство. Далее идут горнодобывающая, обрабатывающая промышленность и строительство, сообщила газета El País.