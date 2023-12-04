Переработки не просто вредны. Трудоголизм убивает, выяснили аналитики

Причём с 2000 по 2019 год смертность на рабочем месте выросла на целых 12%. Это аналитики объясняют улучшением диагностики заболеваний.

Итак, работа больше 55 часов в неделю (это 8-часовой рабочий день без выходных) ежегодно стоит жизни 745 000 человек.

Из-за воздействия газов и дыма на производстве умирает ещё более 450 000 работников, из-за производственного травматизма — 363 000.

Жертвами воздействия асбеста стали более 209 000 человек, кремнезёма — 42 000, веществ, вызывающих астму, — около 30 000.

Далее идут ожоги ультрафиолетом (18 000), выхлопы двигателя (15 000) и отравления мышьяком и никелем (примерно по 7500 случаев).

Самыми опасными отраслями Международная организация труда назвала сельское хозяйство, работу в лесу и рыболовство. Далее идут горнодобывающая, обрабатывающая промышленность и строительство, сообщила газета El País.