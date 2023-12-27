«Подарочек» от провайдеров. Домашний интернет в России опять подорожает

Некоторые пользователи домашнего интернета от «Ростелекома» уже пишут в соцсетях, что в месяц приходится платить минимум на 30 рублей больше, чем ранее. Источник изданий в компании — партнёре нескольких операторов связи считает, что рост тарифов на 10–15% неизбежен.

«ЭР-Телеком Холдинг» объяснил повышение цен подорожанием телекомоборудования, «Ростелеком» — изменением экономических условий и постоянно растущими объёмами интернет-трафика.

Тяжелее всего приходится небольшим операторам, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. По его мнению, из-за нехватки ресурсов для расширения сетей качество и скорость интернета у них скоро начнут ухудшаться.