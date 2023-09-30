Погрязли в долгах из-за огромной коммуналки? Вот как можно всё погасить
Коммунальные платежи «съедают» огромную долю доходов почти каждого россиянина. При этом год от года тарифы только растут, а уменьшаться явно не собираются. В то же время зарплату индексируют далеко не всем, а значит, у целого ряда категорий населения потихоньку начинают копиться долги за ЖКУ. Рассказываем, как их можно погасить.
По словам замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, есть несколько способов расплатиться по долгам за коммуналку.
Во-первых, можно попробовать договориться о реструктуризации долга. Разумеется, управляющая компания не обязана заключать такое соглашение, но многие организации идут навстречу, понимая, что в ином случае могут вообще не получить денег.
Реструктуризация чаще всего представляет собой заём от организации. Детали о процентах и прочем придётся уточнять. В редких случаях гражданам предлагают отработать часть долга. Они какое-то время выполняют обязанности, например, дворника, и у них частично списывают задолженность.
Есть и другие варианты выплаты задолженностей. Самый очевидный — взять кредит. В этом случае все нюансы вам разъяснит банк.
Также можно попробовать подать на жилищную субсидию. Их дают семьям, у которых расходы на коммуналку выше определённого процента от общего семейного дохода. Единственный нюанс — у человека не должно быть долгов. Поэтому можно сначала взять кредит на их погашение, а потом получить государственную поддержку.
А если долгам за коммуналку больше 3 лет, их можно списать через суд. Обращение может подать как сам гражданин, так и поставщик услуг. Причём такие решения, отмечает Разворотнева, принимают довольно часто.
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