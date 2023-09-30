Погрязли в долгах из-за огромной коммуналки? Вот как можно всё погасить

По словам замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, есть несколько способов расплатиться по долгам за коммуналку.

Во-первых, можно попробовать договориться о реструктуризации долга. Разумеется, управляющая компания не обязана заключать такое соглашение, но многие организации идут навстречу, понимая, что в ином случае могут вообще не получить денег.

Реструктуризация чаще всего представляет собой заём от организации. Детали о процентах и прочем придётся уточнять. В редких случаях гражданам предлагают отработать часть долга. Они какое-то время выполняют обязанности, например, дворника, и у них частично списывают задолженность.

Есть и другие варианты выплаты задолженностей. Самый очевидный — взять кредит. В этом случае все нюансы вам разъяснит банк.

Также можно попробовать подать на жилищную субсидию. Их дают семьям, у которых расходы на коммуналку выше определённого процента от общего семейного дохода. Единственный нюанс — у человека не должно быть долгов. Поэтому можно сначала взять кредит на их погашение, а потом получить государственную поддержку.

А если долгам за коммуналку больше 3 лет, их можно списать через суд. Обращение может подать как сам гражданин, так и поставщик услуг. Причём такие решения, отмечает Разворотнева, принимают довольно часто.

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