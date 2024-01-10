Пользуетесь чужой зарядкой? Хакеры увидят всё, что вы пишете
Хакеры могут заполучить доступ к вашему телефону, если вы пользуетесь чужой зарядкой. Проблема не в самом аккумуляторе, а в USB-кабеле. Теоретически через провод злоумышленники могут скачать информацию с вашего смартфона или установить на нём вредоносное приложение. Некоторые USB-кабели даже содержат аппаратный кейлогер, который может записывать нажатия на клавиатуре. Как же обезопасить свой гаджет?
Злоумышленники могут незаметно установить вредоносный софт на ваш смартфон через чужой USB-кабель от зарядки, сообщило издание «МК в Красноярске» со ссылкой на МВД. Кабель может также содержать вредоносный чип для удалённого подключения к вашему устройству.
В редких случаях, когда USB подключается к компьютеру, возникает риск пересылки вредоносных файлов или хакерской атаки на ваше устройство.
Чтобы свести риски к минимуму полиция посоветовала:
- не пользоваться зарядками и USB-кабелями, найденными на улице или полученными от посторонних людей;
- покупать пауэрбанки проверенных фирм;
- пользоваться собственной зарядкой и подключаться к розеткам;
- использовать кабели, в которых отключены контакты для передачи данных.
Если вы взяли чужой провод, а на телефоне высветилось окно с запросом на установку софта, обязательно откажитесь. Иначе злоумышленники получат доступ к файловой системе вашего смартфона.