Пользуетесь чужой зарядкой? Хакеры увидят всё, что вы пишете

Злоумышленники могут незаметно установить вредоносный софт на ваш смартфон через чужой USB-кабель от зарядки, сообщило издание «МК в Красноярске» со ссылкой на МВД. Кабель может также содержать вредоносный чип для удалённого подключения к вашему устройству.

В редких случаях, когда USB подключается к компьютеру, возникает риск пересылки вредоносных файлов или хакерской атаки на ваше устройство.

Чтобы свести риски к минимуму полиция посоветовала:

не пользоваться зарядками и USB-кабелями, найденными на улице или полученными от посторонних людей;

покупать пауэрбанки проверенных фирм;

пользоваться собственной зарядкой и подключаться к розеткам;

использовать кабели, в которых отключены контакты для передачи данных.

Если вы взяли чужой провод, а на телефоне высветилось окно с запросом на установку софта, обязательно откажитесь. Иначе злоумышленники получат доступ к файловой системе вашего смартфона.