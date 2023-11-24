Попавшим в беду россиянам предложили давать выходной

Выходной во время ЧС

МЧС хочет предоставить россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, право на следующие льготы:

дополнительный выходной с сохранением средней зарплаты;

отпуск до 5 календарных дней без сохранения зарплаты.

Для того, чтобы получить выходной, россиянин должен жить в доме, попавшем в зону чрезвычайной ситуации (общероссийской или местной — не важно). Также должны возникнуть «нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества» в результате ЧС.

Но, как обычно, просто так ничего не дадут. Чтобы взять выходной, понадобится справка от органов местного самоуправления.

При этом предполагается, что выходной или отгулы за свой счёт можно будет взять не в любое время, а «без ущерба производственному процессу», то есть по согласованию с работодателем, говорится в материалах МЧС.