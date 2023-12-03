Позарился на чужой снег? Придётся платить. Предупреждение для дачников

Отдельной статьи о краже снега в Кодексе об административных правонарушениях нет. А вот за проникновение на чужой участок без разрешения придётся выложить 500 рублей.

Ещё больше заплатят неаккуратные воришки, которые своими действиями причинят ущерб. Например, сломают соседу забор или повредят кустарники.

Так что, если снег вам позарез нужен, лучше договориться с соседями, прежде чем забирать его с чужих участков. И надеяться, что они не такие жадные, что у них снега зимой не допросишься.

Бывают и обратные ситуации: снега выпадает настолько много, что так и тянет «поделиться» им с соседями. Перебрасывание снега со своего участка на соседний попадает под административную статью о самоуправстве, сказала юрист «Прайму».

Тогда в лучшем случае дачник отделается предупреждением. Но может, и штраф придётся платить — от 100 до 300 рублей.