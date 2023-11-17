Вы можете незаметно лишиться прибавки к пенсии. Вот в чём причина

Минимальная пенсия — это пенсия, равная прожиточному минимуму пенсионера в том регионе, где он постоянно живёт. Обычно под минимальной пенсией имеют в виду социальную пенсию по старости, так как она действительно очень маленькая. Её назначают пенсионерам, которые не могут претендовать на страховую пенсию, размер которой обычно выше. Кроме того, социальные пенсии положены инвалидам.

Каждый субъект РФ раз в квартал корректирует размер прожиточного минимума. И раз в год правительство индексирует пенсии неработающим пожилым гражданам. Для социальных пенсий эта индексация равна всего 4%.

Например, в 2024 году средний прожиточный минимум для неработающих пенсионеров будет равен 13 290 рублям. Но эта сумма может разниться в зависимости от региона.

А в целом по стране размер минимальной социальной пенсии в 2024 году составит 12 860 рублей. Это тоже среднее, ведь для разных групп инвалидов сумма разнится от 6323 до 17 854 рублей.

Какие есть доплаты к минимальным пенсиям

Соцдоплаты положены неработающему пенсионеру, если после подсчёта всех надбавок у него всё равно выходит пенсия ниже прожиточного минимума (ПМП) того региона, где он живёт. Эти доплаты могут быть региональными и федеральными.

Если минималка в регионе выше, чем в среднем по РФ, а пенсия у человека ниже этого минимума, тогда соцзащита платит прибавку из регионального бюджета. А если федеральный минимум выше регионального (то есть жить в регионе дешевле), тогда доплата идёт из средств госбюджета.

На прибавку к пенсии могу рассчитывать неработающие пенсионеры, которые получают страховую пенсию или пенсию по государственному обеспечению. Сначала считают доплату. И только после этого индексируют пенсию на тот процент, который определило государство. В самом конце прибавляют уже рассчитанную доплату. Поэтому минимальная пенсия всегда будет выше прожиточного минимума пенсионера.

Доплаты и то, что называют социальным и материальным обеспечением, включают:

надбавки к пенсии;

срочные пенсионные выплаты;

ежемесячную денежную выплату (для льготников);

денежные компенсации за социальные услуги (льготные лекарства, путёвки в санаторий);

дополнительные материальные (социальные) надбавки;

ежемесячные выплаты (включая стоимость социальных услуг);

другие меры соцподдержки (льготный проезд в транспорте, оплата телефона и коммунальные льготы и т. д.).

Социальную выплату назначают автоматически. Для дополнительной поддержки пенсионер должен подать заявление в Социальный фонд РФ. Эти льготы сразу будут учитывать при составлении платёжек — никаких денег вы не увидите и просто будете платить за коммуналку меньше.

Дополнительные выплаты могут разниться в зависимости от условий в вашем регионе. О них нужно узнавать на портале «Госуслуги» или в МФЦ.