Приём квартиры в новостройке: простые инструкции и подводные камни

Далее действуем по схеме:

1. Подготовьте документы. Возьмите паспорт и ДДУ. Также пригодится акт осмотра квартиры. Его должен выдать застройщик, но убедитесь, чтобы в акте не было пунктов, которые не имеют отношения к передаче квартиры. Например, «дольщик не имеет претензий по срокам сдачи объекта».

2. В чате или на форуме будущих жильцов спросите своих будущих соседей, как прошла их приёмка квартиры в новостройке. Так вы поймёте, какие недочёты встречаются чаще всего, и сразу обратите на них внимание.

3. Решите, как будете осматривать квартиру: самостоятельно или с помощью эксперта (не забывайте проверять мастера в Национальном реестре специалистов в области строительства). Во втором случае у вас больше шансов найти неявные недочёты и аргументировать позицию перед застройщиком или в суде.

Если вы собираетесь принимать квартиру своими силами, пригодится следующее:

Рулетка, уровень, вертикальный отвес, мультиметр для проверки качества ремонта, отделки и электропроводки.

Фотоаппарат или смартфон для фиксации состояния квартиры.

Зажигалка или свеча для проверки вентиляции и наличия сквозняков в окнах.

Мелки, маркер и малярный скотч для отметки дефектов. К примеру, скотч можно приклеить к трещине на потолке и сделать на нём пометку. А маркером или мелками легко выделять повреждения на стеклопакетах.

Лампочка для проверки патронов.

Фонарик (отдельный или в телефоне), чтобы подсветить самые труднодоступные углы квартиры.

4. Проведите проверку квартиры. Вот на что нужно обратить особое внимание:

Сделайте замер площади квартиры самостоятельно или с помощью сторонних экспертов. При расхождении с данными БТИ вы можете подать застройщику претензию на переобмер площади.

Проверьте на отклонение от вертикальных осей и повреждение дверного полотна и наличников — трещин, царапин, расслоения и так далее. Смотрят на уплотнительные резинки, работу замков и глазка, наличие всей фурнитуры.

Обратите внимание на царапины на стеклопакетах и рамах. Также проверьте, что вся фурнитура на месте, механизмы не заедают, створки не задевают раму, а уплотнительные резинки целые, без разрывов. Посмотрите, не дует ли из окон, с помощью тепловизора или свечи/зажигалки.

Посмотрите, ровные ли стены, пол и потолок, нет ли там трещин, пятен влаги.

Важно: проверить стены, пол и потолок на трещины, пятна влаги и швы можно только в квартире с черновой и предчистовой отделкой, пока их не закрыли отделочными материалами.

Проверьте работу и соответствие нормам вентиляции, отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации.

Не поленитесь посмотреть также места и объекты общего пользования, в том числе лифты, лестничные пролёты, придомовые площадки. Если там есть проблемы, это не помешает приёмке квартиры, но потом вы можете объединиться с соседями и составить коллективную жалобу на застройщика.

Если вы нашли существенные недочёты, которые влияют на качество жизни и в будущем могут привести к серьёзным тратам, вы можете отказаться от приёмки квартиры в новостройке. В этом случае вы заполняете лист осмотра в двух экземплярах, перечисляете там все недостатки и передаёте застройщику. Он обязан их устранить в течение 45 дней или выплатить компенсацию.