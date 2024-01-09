Приём квартиры в новостройке: простые инструкции и подводные камни
Если вы стали счастливым обладателем квартиры в новостройке, не спешите радоваться, пока не пройдёте самый последний квест: приёмка квартиры. Многие относятся к этому как к формальности, а потом кусают локти, ведь исправлять не замеченные сразу косяки приходится уже за свой счёт. Как не налететь на айсберг скрытых проблем новостройки, рассказываем в понятном гайде.
Приёмка — это проверка квартиры на недостатки. Так, при черновой отделке это могут быть трещины, пятна влаги, отклонения проёмов, стен и плит пола. По закону о защите прав потребителей квартира — такой же товар, как телевизор или ноутбук, а значит, вы имеете право получить её в надлежащем состоянии или требовать устранения недостатков.
Запишитесь на приёмку в течение двух месяцев с момента получения уведомления о сдаче дома. Предпочтительно выбирать дневное время, чтобы увидеть все недостатки при естественном освещении.
Далее действуем по схеме:
1. Подготовьте документы. Возьмите паспорт и ДДУ. Также пригодится акт осмотра квартиры. Его должен выдать застройщик, но убедитесь, чтобы в акте не было пунктов, которые не имеют отношения к передаче квартиры. Например, «дольщик не имеет претензий по срокам сдачи объекта».
2. В чате или на форуме будущих жильцов спросите своих будущих соседей, как прошла их приёмка квартиры в новостройке. Так вы поймёте, какие недочёты встречаются чаще всего, и сразу обратите на них внимание.
3. Решите, как будете осматривать квартиру: самостоятельно или с помощью эксперта (не забывайте проверять мастера в Национальном реестре специалистов в области строительства). Во втором случае у вас больше шансов найти неявные недочёты и аргументировать позицию перед застройщиком или в суде.
Если вы собираетесь принимать квартиру своими силами, пригодится следующее:
- Рулетка, уровень, вертикальный отвес, мультиметр для проверки качества ремонта, отделки и электропроводки.
- Фотоаппарат или смартфон для фиксации состояния квартиры.
- Зажигалка или свеча для проверки вентиляции и наличия сквозняков в окнах.
- Мелки, маркер и малярный скотч для отметки дефектов. К примеру, скотч можно приклеить к трещине на потолке и сделать на нём пометку. А маркером или мелками легко выделять повреждения на стеклопакетах.
- Лампочка для проверки патронов.
- Фонарик (отдельный или в телефоне), чтобы подсветить самые труднодоступные углы квартиры.
4. Проведите проверку квартиры. Вот на что нужно обратить особое внимание:
- Сделайте замер площади квартиры самостоятельно или с помощью сторонних экспертов. При расхождении с данными БТИ вы можете подать застройщику претензию на переобмер площади.
- Проверьте на отклонение от вертикальных осей и повреждение дверного полотна и наличников — трещин, царапин, расслоения и так далее. Смотрят на уплотнительные резинки, работу замков и глазка, наличие всей фурнитуры.
- Обратите внимание на царапины на стеклопакетах и рамах. Также проверьте, что вся фурнитура на месте, механизмы не заедают, створки не задевают раму, а уплотнительные резинки целые, без разрывов. Посмотрите, не дует ли из окон, с помощью тепловизора или свечи/зажигалки.
- Посмотрите, ровные ли стены, пол и потолок, нет ли там трещин, пятен влаги.
Важно: проверить стены, пол и потолок на трещины, пятна влаги и швы можно только в квартире с черновой и предчистовой отделкой, пока их не закрыли отделочными материалами.
- Проверьте работу и соответствие нормам вентиляции, отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации.
- Не поленитесь посмотреть также места и объекты общего пользования, в том числе лифты, лестничные пролёты, придомовые площадки. Если там есть проблемы, это не помешает приёмке квартиры, но потом вы можете объединиться с соседями и составить коллективную жалобу на застройщика.
Если вы нашли существенные недочёты, которые влияют на качество жизни и в будущем могут привести к серьёзным тратам, вы можете отказаться от приёмки квартиры в новостройке. В этом случае вы заполняете лист осмотра в двух экземплярах, перечисляете там все недостатки и передаёте застройщику. Он обязан их устранить в течение 45 дней или выплатить компенсацию.
Если застройщик не выполняет свои обязательства, нужно провести строительную экспертизу, которая оценит стоимость устранения недостатков, и подать досудебную претензию, а позже и иск в суд.
Если вас всё устроило, или недостатки совсем небольшие и легко устранимые, вы подписываете акт приёма-передачи квартиры, получаете ключи и въезжаете в новую квартиру. Если в будущем заметите какой-то недочёт, то сможете претендовать на исправление. По закону минимум 5 лет дом находится на гарантии, а его инженерное оборудование — 3 года.