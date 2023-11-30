Про налоги не забыли? Юрист рассказал, чем грозит неуплата до 1 декабря
Граждане России до 1 декабря обязаны заплатить имущественные налоги за 2022 год. Налогом облагается жилой дом, квартира, комната, гараж и другая недвижимость в собственности. А вот тем, кто не успел заплатить, начнут начислять пенни, напомнил эксперт по финансово-правовой безопасности Московского отделения «Опоры России» Сергей Елин. За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/300 от ключевой ставки Центробанка.
Сейчас ключевая ставка составляет 15% годовых. То есть при неуплаченном налоге в 10 000 рублей за каждый день просрочки должнику будут начислять пеню в 5 рублей. За месяц сумма увеличится до 150 рублей.
Если человек всё равно не будет платить, им займутся приставы, отметил юрист в беседе с радио Sputnik. Сначала должник получит требование об уплате (на это дают 8 рабочих дней), а потом на него подадут в суд, если деньги не поступят налоговой.
«Обращение в суд происходит не ранее двух месяцев с момента выставления требования, но и не позднее шести месяцев с этой даты», — уточнил Елин. Судебные приставы могут ограничить выезд за границу, арестовать счета, распродать личное имущество должника.
Ранее мы подробно рассказывали, кому нужно заплатить налоги до 1 декабря и как самостоятельно рассчитать размер своего налога.