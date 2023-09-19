Продуваем радиаторы, делаем перестановку. Названы 7 способов утеплить квартиру осенью

Продуть радиаторы

Если батареи холодные даже после запуска центрального отопления, попробуйте их продуть, советуют эксперты. Продув может быть двух типов: чтобы избавить батареи от скопившегося в них воздуха или от образовавшегося внутри налёта. В первом случае процедуру можно провести самому — но только если нет никаких протечек.

Как продуть радиатор от воздуха?

Если у радиатора есть термостат, нужно открыть его полностью и выпустить весь воздух.

Если термостата нет, придётся открыть кран Маевского или заглушку. Под ним нужно поставить какую-то ёмкость (ковшик или миску) перед началом продува, потому что вместе с воздухом из труб выйдет немного воды. Закрывать заглушку или кран Маевского нужно после того, как струя жидкости станет равномерной — это показатель того, что в радиаторе воздуха не осталось.

Если после этого теплее не стало, проблема может быть в налёте. В таком случае нужно провести гидравлическую продувку отопительной системы. Для этого в радиатор под высоким давлением с помощью компрессора подают смесь сжатого воздуха и воды. Но для гидравлической продувки нужно специальное оборудование, так что провести её самостоятельно не получится.

Если думаете, что такая процедура поможет, обратитесь в УК. Сотрудники компании должны проверить температуру батарей и продуть систему при необходимости, отметил технический специалист направления «Полимерные мембраны и PIR» компании «Технониколь» Алексей Калинкин.

Утеплить окна и двери

Утечки тепла часто происходят из окон или входной двери. Если вы чувствуете сквозняки, когда находитесь рядом, или обследовали их термостатом и выяснили, что тепло уходит из квартиры именно так, проблему решит теплоизоляция.

Чтобы тепло не уходило через входную дверь, проверьте, нет ли в стене возле дверной рамы щелей или трещин. Также убедитесь, что дверь плотно закрывается, и смажьте уплотнители силиконовой смазкой или замените их, а также отрегулируйте петли. Это поможет устранить сквозняки и сохранить тепло внутри квартиры.

Чтобы тепло не уходило через окна, в первую очередь переведите их в зимний режим. Это специальная регулировка, которая позволяет обеспечить более плотное прилегание створки окна к раме. В результате щель, через которую может попадать холодный воздух, становится меньше, что снижает вероятность сквозняков.

Перевести окна в зимний режим можно самостоятельно: достаточно отрегулировать фурнитуру. Для этого понадобится отвёртка, плоскогубцы, шестигранник или рожковый ключ — в зависимости от производителя окон механизмы могут меняться.

Когда переводить окна в зимний режим? Лучше всего поздней осенью, а возвращаться к стандартному ранней весной. Из-за сильного давления уплотнитель деформируется, поэтому его нельзя оставлять так надолго — иначе сквозняки лишь усилятся.

Использовать обогреватели

Очевидное решение, но порой не для всех.

Портативные обогреватели — удобное и легко управляемое решение, которое позволяет поддерживать комфортную температуру в конкретных зонах квартиры, подчеркнул генеральный директор компании «Окна 2.0» Игорь Уланов. Есть разные типы обогревателей: тепловентиляторы, конвекторы, масляные радиаторы и инфракрасные обогреватели. Они различаются функционалом и ценой, так что перед покупкой стоит внимательно изучить характеристики устройства. Помните, что при использовании обогревателей необходимо соблюдать правила безопасности и избегать перегрева.

Согреться поможет и кондиционер — почти все современные устройства могут не только охлаждать воздух в помещении, но и обогревать его. Только вот использовать его в сильные морозы не получится: разница между температурой на улице и дома не должна быть больше 8 градусов.

Использовать электрические одеяла

Электрические одеяла, простыни или матрасы помогут согреться даже в самые сильные морозы. Это постельное бельё, которое подключается к розетке и нагревает спальное место, поддерживая заданную температуру. Заказать их можно на популярных маркетплейсах, где цена на электроодеяло стартует в районе 3000 рублей. У некоторых моделей температуру можно регулировать при помощи специального пульта: для этого даже не нужно выбираться из тёплой постели.

Купить тёплые ковры

Тёплые ковры на полу и стенах помогут улучшить изоляцию и удерживать тепло в помещении. Однако если в квартире есть утечки тепла или проблемы с отоплением, сильной разницы вы не почувствуете. Да и не каждый захочет вернуться в детство и вновь наблюдать ковёр на стене.

Повесить плотные шторы

Плотные шторы помогут сократить потерю тепла через окна, отметил генеральный директор Love, Style and Author’s ideas Сергей Лаврентьев. Они служат дополнительным утеплителем и могут предотвратить проникновение в помещение холодного воздуха, пояснил он.

Сделать перестановку

Перестановка поможет сделать квартиру теплее, если проблемы в холодных стенах, изолировать которые другим способом нет возможности. Лучше поставить к такой стене большой шкаф — массивная корпусная мебель надёжнее всего удерживает тепло.