Прорвало трубу. 5 шагов, которые спасут вам жизнь и квартиру

Алгоритм действий при прорве трубы Соколов описал «Известиям». По словам эксперта, первым делом нужно вызвать сантехника. Пока он едет, вот что можно предпринять самостоятельно:

1. Обесточьте помещение, отключив рубильники на щитке. Также рекомендуется перекрыть газ.

2. Накиньте на трубу плотную тряпку или полотенце. Это позволит ослабить напор. Но будьте осторожны: если трубу прорвало зимой, вода будет очень горячая, и можно обжечься. Если есть запорный вентиль в месте подключения к общедомовой системе, поверните его и перекройте воду.

3. Постарайтесь собрать воду. Можно поставить на место прорыва ведро или таз, чтобы она не стекала на пол. Убирайте воду в обуви, которая выдерживает высокие температуры. Не забудьте надеть резиновые перчатки.

4. Откройте окна. Так вода будет остывать быстрее.

5. Когда протечку устранят, составьте акт и задокументируйте ущерб. Это позволит получить компенсацию за повреждённое или испорченное имущество. Если прорвало трубу до первого запорного крана в квартире, то за это должна ответить управляющая компания.

Что делать, если загорелась техника

Если во время ЧП начало гореть техника, подключённая к сети, действовать придётся очень аккуратно. Максим Соколов посоветовал использовать подручные деревянные предметы, чтобы вытащить плавящийся провод из розетки. Помочь может и обычная швабра.

Бывает, что техника просто тлеет, а не горит. Тогда нужно накрыть её толстой тканью, отнести в ванную и там залить водой. Главное — не обжечься.

Открытое пламя можно попытаться сбить тряпкой или потушить водой. Ни в коем случае не тушите водой приборы, подключённые к сети. Вместо тушения водой можно засыпать пламя землёй из цветочного горшка.