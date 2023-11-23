Прорвало трубу. 5 шагов, которые спасут вам жизнь и квартиру
Если в доме прорвало трубу, нужно срочно обесточить помещение. Это обезопасит домочадцев от возможного удара током. Как можно скорее вызовите сантехника из ЖЭКа или наберите аварийную службу. Систему отопления может перекрыть только специалист. Подробнее о том, как действовать, если прорвало трубу, объяснил эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.
Алгоритм действий при прорве трубы Соколов описал «Известиям». По словам эксперта, первым делом нужно вызвать сантехника. Пока он едет, вот что можно предпринять самостоятельно:
1. Обесточьте помещение, отключив рубильники на щитке. Также рекомендуется перекрыть газ.
2. Накиньте на трубу плотную тряпку или полотенце. Это позволит ослабить напор. Но будьте осторожны: если трубу прорвало зимой, вода будет очень горячая, и можно обжечься. Если есть запорный вентиль в месте подключения к общедомовой системе, поверните его и перекройте воду.
3. Постарайтесь собрать воду. Можно поставить на место прорыва ведро или таз, чтобы она не стекала на пол. Убирайте воду в обуви, которая выдерживает высокие температуры. Не забудьте надеть резиновые перчатки.
4. Откройте окна. Так вода будет остывать быстрее.
5. Когда протечку устранят, составьте акт и задокументируйте ущерб. Это позволит получить компенсацию за повреждённое или испорченное имущество. Если прорвало трубу до первого запорного крана в квартире, то за это должна ответить управляющая компания.
Что делать, если загорелась техника
Если во время ЧП начало гореть техника, подключённая к сети, действовать придётся очень аккуратно. Максим Соколов посоветовал использовать подручные деревянные предметы, чтобы вытащить плавящийся провод из розетки. Помочь может и обычная швабра.
Бывает, что техника просто тлеет, а не горит. Тогда нужно накрыть её толстой тканью, отнести в ванную и там залить водой. Главное — не обжечься.
Открытое пламя можно попытаться сбить тряпкой или потушить водой. Ни в коем случае не тушите водой приборы, подключённые к сети. Вместо тушения водой можно засыпать пламя землёй из цветочного горшка.