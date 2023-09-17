Работникам-совместителям напомнили о праве на одновременный отпуск на двух работах

Человек, работающий на совмещении, не обязательно должен трудиться полгода на второй работе, чтобы его отпустили в отпуск одновременно с основным работодателем.

Если человек трудится в одной компании, ему даже делать ничего не надо — работодатель и так будет в курсе его графика. А вот если совместительство в другой фирме, работник должен предоставить туда:

копию приказа на отпуск,

справку,

выписку из графика отпусков.

Даже если на основной работе отпуск у человека дольше, чем на совмещении, он может отгулять положенные по закону дни полностью. Только вот на работе по совместительству ему предоставят отпуск на это время без сохранения зарплаты.

Важно знать, что, если человек берёт отпуск на работе по совместительству, это не гарантирует, что у него получится полноценно отгулять его и на основной работе.

Когда работодатель отказывается отпустить вас на отдых — жалуйтесь в госинспекцию. Это можно сделать удалённо через сайт Онлайнинспекция.рф.