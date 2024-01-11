Раскрыта причина, по которой бывших бизнесменов боятся брать на работу
Бывшим предпринимателям обычно труднее найти работу, чем тем, кто всю жизнь трудился по найму. Хотя, казалось бы, у экс-бизнесмена куча навыков, почему бы его не взять? Дело в том, что работодатели боятся конкуренции, объяснил сооснователь компании «АйдоЛаб» Артём Ступак. Они не хотят, чтобы кто-то пришёл, чуток поработал, а потом увёл клиентов или вообще скопировал бизнес-модель. Но есть и другие причины недоверия к бывшим коммерсантам.
Отсутствие узкой специализации
Одна из основных причин, почему бывших предпринимателей не берут на работу, — это их навыки. Кажется странным, на первый взгляд, ведь хороший бизнесмен разбирается в бухгалтерском и финансовом учёте, умеет управлять персоналом, общаться с людьми, находить к каждому правильный подход. Ещё он умеет мыслить как стратег, думать, что будет с компанией через 2–3 года. Почему же такого управленца не взять на работу?
«В большинстве случаев объём знаний и опыта бывшего предпринимателя просто не нужен для наёмного руководителя. И тем более не нужен для рядового специалиста. Да и в качестве узкого специалиста он не годится, потому что давно уже занимается управленческой работой. Поэтому сложно предложить бывшему предпринимателю позицию и задачи, адекватные его опыту, знаниям и амбициям», — объяснил Ступак.
Страх конкуренции
Вторая причина — недоверие работодателей к бывшим предпринимателям и страх конкуренции. Даже если человек потерял свой собственный бизнес и пришёл в наём, у него остаётся предпринимательская жилка, и её-то работодатель не хочет видеть в наёмном работнике.
«Предприниматель, будучи руководителем в своей компании, не будет брать к себе на работу людей, которые могут увести его клиентов, скопировать его бизнес. Также и наоборот: зачем брать человека, который если и не копирует сам бизнес или прихватит с собой клиентскую базу, то точно может перешагнуть своего руководителя, принявшего его на работу?» — пояснил Ступак.
Да и к тому же управлять свободолюбивыми предпринимателями сложно. Им непривычна корпоративная культура, тем более если не они её придумали. А также жёсткая дисциплина и иерархия, в которой они не главенствуют.