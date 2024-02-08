Выживание
Опубликовано 08 февраля 2024, 16:50
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Риелтор объяснил, почему не стоит вкладываться в квартиру, чтобы её сдавать

Многие мечтают обзавестись «лишней» квартирой, чтобы зарабатывать на ней. Расчёт такой: арендодателю не надо особо утруждаться, чтобы раз в месяц получать деньги на карту. Однако в 2024 году такая схема абсолютно не оправдана, заявил почётный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. Он объяснил, почему сдавать жильё больше невыгодно.
Freepik

Freepik

Издержки на содержание квартиры постоянно увеличиваются, отметил эксперт. Рост тарифов ЖКХ, недешёвый ремонт и т. п. в итоге бьют по карману арендодателя.

При этом многие сдают квартиры, только чтобы выжить. Особенно это касается пенсионеров, которые в тёплое время года уезжают на дачу на несколько месяцев, а на это время подселяют жильцов, чтобы получить хоть какую-то прибыль.

«Это не инвестиционная операция, а просто способ поддержать штаны», — подчеркнул Самойлов в разговоре с RuNews24.ru.

Эксперт при этом исключил, что арендная плата будет понижаться. Уже сегодня она находится на верхней планке платёжеспособного спроса. Однако с учётом того, что ничего не предвещает возврат доступности покупки жилья, цены могут даже немного вырасти.

Что касается пассивного дохода, то Самойлов посоветовал получать его не со сдачи жилья, а другими способами — к примеру, положив на депозит.

Ещё один популярный способ заработать на недвижимости — купить «убитую» квартиру, сделать там хороший ремонт и продать дороже. У такого способа немало рисков, о которых вам стоит знать.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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