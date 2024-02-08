Риелтор объяснил, почему не стоит вкладываться в квартиру, чтобы её сдавать

Издержки на содержание квартиры постоянно увеличиваются, отметил эксперт. Рост тарифов ЖКХ, недешёвый ремонт и т. п. в итоге бьют по карману арендодателя.

При этом многие сдают квартиры, только чтобы выжить. Особенно это касается пенсионеров, которые в тёплое время года уезжают на дачу на несколько месяцев, а на это время подселяют жильцов, чтобы получить хоть какую-то прибыль.

«Это не инвестиционная операция, а просто способ поддержать штаны» , — подчеркнул Самойлов в разговоре с RuNews24.ru.

Эксперт при этом исключил, что арендная плата будет понижаться. Уже сегодня она находится на верхней планке платёжеспособного спроса. Однако с учётом того, что ничего не предвещает возврат доступности покупки жилья, цены могут даже немного вырасти.

Что касается пассивного дохода, то Самойлов посоветовал получать его не со сдачи жилья, а другими способами — к примеру, положив на депозит.

Ещё один популярный способ заработать на недвижимости — купить «убитую» квартиру, сделать там хороший ремонт и продать дороже. У такого способа немало рисков, о которых вам стоит знать.