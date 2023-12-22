Риски для работающих полный день самозанятых и их начальников назвал юрист

Как компании работают с самозанятыми

Закон не запрещает физическим лицам оформлять самозанятость и потом получать доход от компаний или индивидуальных предпринимателей, рассказывает ведущий юрист бухгалтерского сервиса «Кнопка» Александр Гапеенков. Если он пару раз в год оказал конкретный объём услуг и получил за это деньги, оговорённые в договоре, то проблем не будет.

Другое дело, если сотрудник работает полный день, но трудовой договор с ним не заключили. Это выгодно для компании, ведь налогов и взносов куда меньше, а платит их сам работник.