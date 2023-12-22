Выживание
10:00, 22 декабря 2023
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Риски для работающих полный день самозанятых и их начальников назвал юрист

Такие риски возникают у компаний, которые хотят схитрить и нанять на полную ставку самозанятых. Подобная тенденция набирает обороты в последние годы — так работодатели пытаются сэкономить на сотрудниках и платить за них меньше налогов и взносов. Но и для самозанятых такой вариант трудоустройства оборачивается многочисленными проблемами. Обо всём этом «Секрет фирмы» поговорил с ведущим юристом бухгалтерского сервиса «Кнопка» Александром Гапеенковым.

Freepik

Freepik

Как компании работают с самозанятыми

Закон не запрещает физическим лицам оформлять самозанятость и потом получать доход от компаний или индивидуальных предпринимателей, рассказывает ведущий юрист бухгалтерского сервиса «Кнопка» Александр Гапеенков. Если он пару раз в год оказал конкретный объём услуг и получил за это деньги, оговорённые в договоре, то проблем не будет.

Другое дело, если сотрудник работает полный день, но трудовой договор с ним не заключили. Это выгодно для компании, ведь налогов и взносов куда меньше, а платит их сам работник.

Компаниям выгодно оформлять сотрудников как самозанятых — не нужно платить НДФЛ и взносы. По ТК РФ работодатель обязан удерживать 13% из зарплаты сотрудника и платить около 30% в СФР, в то время как самозанятый сам платит налоги и всего 6% от доходов.

Александр Гапеенков
ведущий юрист бухгалтерского сервиса «Кнопка»

Ещё один плюс, причём для обеих сторон, — это отсутствие необходимости сообщать о самозанятом в военкомат и передавать ему повестку. А если физлицо работает из-за границы, сам Минтруд рекомендует заключать с ним договор гражданско-правового характера (ГПХ), а не трудовой.

Кстати, если человек последние два года работал на фирму по трудовому договору, его нельзя оформить там же как самозанятого.

Какие проблемы грозят сотруднику

  • Ему придётся заниматься бюрократическими процедурами: регистрироваться как самозанятому, отбивать чеки и следить за своим статусом.
  • Трудовой стаж копиться не будет, а это влияет на размер страховой пенсии. Взносы можно делать самому, но это предполагает дополнительные расходы и определённые заморочки.
  • Не получится оформить налоговые вычеты, ведь НДФЛ у него не удерживают.
  • Нет отпусков, больничных и праздников. Самозанятый всегда должен выполнять норму без доплат за переработки.
  • Если компании что-то не понравится, она может не подписать акт оказанных услуг и тогда самозанятый окажется без денег. А ещё фирма может сообщить, что сейчас заказов нет — итог тот же.
  • Расторгнуть договор с самозанятым куда проще, чем с официально трудоустроенным сотрудником.

Какие проблемы грозят работодателю

В первую очередь он может нарваться на налоговиков.

Налоговая легко может вычислить самозанятого «сотрудника» и признать такие отношения трудовыми, а значит оштрафовать работодателя и доначислить налоги (НДФЛ) и взносы. Штраф составляет 40% от суммы доначислений. Кроме того могут наложить штраф на директора до 20 000 рублей и ещё на компанию до 100 000 рублей.

Александр Гапеенков
ведущий юрист бухгалтерского сервиса «Кнопка»

Пожаловаться в налоговую может и сам самозанятый, например если расставание с компанией прошло на плохой ноте. А ещё он может обратиться в трудовую инспекцию. Подобные жалобы редко остаются без внимания и всегда влекут за собой большие издержки.

Помимо этого, работодатель может и сам не заметить, как самозанятый превратится в физлицо, а это дополнительные налоги и другие проблемы.

Самозанятый может потерять свой статус и не сообщить об этом заказчику или даже не знать об этом. Основные причины: он может сам сняться со статуса самозанятого, заработать больше 2,4 млн рублей за год или вести деятельность, запрещённую для самозанятых. В этом случае его снимет с учёта сама налоговая. Если компания не проверит статус самозанятого, то может случайно заключить договор с физлицом. Тогда придётся удерживать из вознаграждения НДФЛ и платить взносы в СФР.

Александр Гапеенков
ведущий юрист бухгалтерского сервиса «Кнопка»

Чтобы этого не допустить, работодатели иногда прописывают в договоре, что в случае нарушения самозанятый будет оплачивать штраф от налоговой из своего кармана.

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