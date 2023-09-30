Родителям в разводе рассказали, как стрясти долги с неплательщика алиментов

В первую очередь родителю нужно получить в суде исполнительный документ, который надо предъявить к исполнению в отдел судебных приставов по месту жительства должника.

Адвокат также рекомендовала собрать как можно больше информации о должнике для пристава-исполнителя, ведущего производство.

О чём нужно письменно попросить пристава:

найти и арестовать счета должника в банках,

разыскать имущество должника и обратить его в счёт взыскания,

запретить должнику покидать страну,

лишить должника водительских прав,

разыскать самого должника и принудительно привести его к приставу,

выехать по месту жительства должника.

Просто написать такое заявление мало — надо добиваться, чтобы его исполнили, подчеркнула юрист.

Кроме того, адвокат рекомендовала написать письма в организацию, где должник работает, а также его партнёрам и контрагентам. Там стоит указать на недопустимость содействия уклонению от уплаты алиментов, посоветовала Феттер в беседе с News.ru.

Адвокат также напомнила, что за уклонение от обязанности по содержанию детей родителя, который не платит алименты, можно привлечь к административной ответственности. А злостным нарушителям и вовсе грозит уголовная статья.