Родителям в разводе рассказали, как стрясти долги с неплательщика алиментов
Ситуация, когда родитель, даже имея достаточный заработок, не платит алименты на ребёнка, не такая уж редкая. В этом случае на второго родителя ложиться ответственность добиться этих выплат. Вернее, подготовить почву для того, чтобы приставам было легче прижучить должника. Как стрясти алименты с неплательщика, рассказала адвокат Лариса Феттер.
В первую очередь родителю нужно получить в суде исполнительный документ, который надо предъявить к исполнению в отдел судебных приставов по месту жительства должника.
Адвокат также рекомендовала собрать как можно больше информации о должнике для пристава-исполнителя, ведущего производство.
О чём нужно письменно попросить пристава:
- найти и арестовать счета должника в банках,
- разыскать имущество должника и обратить его в счёт взыскания,
- запретить должнику покидать страну,
- лишить должника водительских прав,
- разыскать самого должника и принудительно привести его к приставу,
- выехать по месту жительства должника.
Просто написать такое заявление мало — надо добиваться, чтобы его исполнили, подчеркнула юрист.
Кроме того, адвокат рекомендовала написать письма в организацию, где должник работает, а также его партнёрам и контрагентам. Там стоит указать на недопустимость содействия уклонению от уплаты алиментов, посоветовала Феттер в беседе с News.ru.
Адвокат также напомнила, что за уклонение от обязанности по содержанию детей родителя, который не платит алименты, можно привлечь к административной ответственности. А злостным нарушителям и вовсе грозит уголовная статья.