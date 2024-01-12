Российских студентов заставят раскошелиться. Обучение подорожает в 2024 году

Как отметил Зернов, вузам нужно больше денег ещё и из-за возросших цен на услуги ЖКХ, которые не повышались в 2023 году. Наконец, учебным заведениями нужно как-то компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам. По мнению ректора, Минобрнауки вряд ли выделит вузам дополнительные суммы на покрытие возросших расходов.

«Скорее всего, им самим придётся искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдёт в пределах 10–12%», — сказал Зернов «Известиям».

Повышение стоимости платного обучения в 2024 году также анонсировали в РЭУ им. Г. В. Плеханова, РУДН, Московском технологическом институте и «Синергии». Конкретно программы для подготовки айтишников подорожают в среднем на 5–8%, а специальности гуманитарного и социально-экономического профиля — до 15%.

Но нужно учитывать, что сейчас обучение технически профессиям в очном формате — самое дорогое. Больше всего приходится платить будущим строителям, энергетикам и IT-специалистам, рассказал изданию управляющий директор Московского технологического института (МТИ) Андрей Рачинский.