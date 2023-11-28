Российских водителей припугнули новыми штрафами с 1 декабря

По обновлённым правилам, летом нельзя ездить на авто с шипованными шинами (запрет действует с июня по август). Также запрещено передвигаться на машине без зимних шин зимой (с декабря по февраль). Зимние покрышки должны быть на всех колёсах.

Причём летом нельзя ездить только на шипованной резине. Запрета на шины-липучки нет, добавил юрист в беседе с «Праймом».

За использование шин не по сезону водителей могут оштрафовать на 500 рублей. Однако Мамонов уверен, что первое время сотрудники ГИБДД будут ограничиваться устными предупреждениями.

Хоть сейчас стражей правопорядка прочёсывают мелким гребнем на предмет нечестных помыслов, всё равно нет-нет да и возникнет такой инспектор ДПС, который сделает неприличное предложение. Рассказали, как поступить в ситуации, когда гаишник намекает на взятку.