Российских водителей припугнули новыми штрафами с 1 декабря
Ещё осенью в Правилах дорожного движения уточнили перечень неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Штрафы за нарушения предусмотрели в КоАП. В частности, конкретизированы требования к зимним и летним покрышкам. Адвокат юридической группы «Яковлев и партнёры» Сергей Мамонов рассказал, за что с 1 декабря могут оштрафовать водителей.
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По обновлённым правилам, летом нельзя ездить на авто с шипованными шинами (запрет действует с июня по август). Также запрещено передвигаться на машине без зимних шин зимой (с декабря по февраль). Зимние покрышки должны быть на всех колёсах.
Причём летом нельзя ездить только на шипованной резине. Запрета на шины-липучки нет, добавил юрист в беседе с «Праймом».
За использование шин не по сезону водителей могут оштрафовать на 500 рублей. Однако Мамонов уверен, что первое время сотрудники ГИБДД будут ограничиваться устными предупреждениями.
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