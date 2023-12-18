Россиян хотят заставить ставить датчики утечки газа за свой счёт

Стоимость датчика утечки газа с установкой составляет от 3500 до 5000 рублей. Авторы идеи предлагают брать эти деньги с жильцов — за счёт взносов за капитальный ремонт. Расходы по установке и обслуживанию лягут на плечи газораспределительных компаний.

Сазанова считает, что эта схема не подходит: она, конечно, снизит финансовую нагрузку на жильцов, но тогда оборудование домов датчиками займёт гораздо больше времени. А между тем установка приборов нужна оперативно, потому что износ газового оборудования в домах составляет 70–75%.

Эксперт предложила, чтобы жильцы устанавливали датчики самостоятельно, а государство потом компенсирует эти расходы, например, пересчитав взносы на капремонт. Даже если за коммуналку придётся платить больше, выгода от предотвращения ЧП с бытовым газом в домах важнее, заключила Сазанова в беседе с агентством «Прайм».

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