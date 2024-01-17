Российских водителей предупредили о подставных эвакуаторщиках

Подставные эвакуаторщики под разными предлогами выманивают у водителей деньги. Есть опасность и помощь не получить, и распрощаться с круглой суммой, предупредил юрист.

Как распознать аферистов? Первое, что должно насторожить, — с автомобилем что-то случилось и совершенно случайно мимо проезжает эвакуатор, который предлагает помощь. Шансы такой встречи минимальны, так что лучше отказывайтесь и вызывайте официальную службу, посоветовал Русяев.

Иногда мошенники специально выводят автомобиль из строя — например, на заправке заливают в бак отработанное масло, чтобы потом как бы случайно «спасти» водителя на дороге, предупредил юрист.

Главное правило — никому не давайте копаться в двигателе своего автомобиля. Под предлогом диагностики аферисты могут создать видимость поломки и навязать дорогостоящий ремонт, добавил Русяев.

Присмотритесь внимательнее к тому, кто и на чём собирается эвакуировать ваш автомобиль. Настоящие фирмы следят за автопарком и поддерживают имидж. Если эвакуатор старый и непрезентабельный, а человек за рулём неопрятный — велики шансы, что вас пытаются развести, отметил адвокат.

Прежде чем соглашаться на услуги, выясните адрес автосервиса, куда повезут вашу машину, реквизиты организации и точную стоимость работ. Если вам не дают чётких ответов, лучше с такими работниками не связываться, сказал юрист «Известиям».

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