Россиян предупредили о рисках потерять жильё из-за электронной подписи

Что такое электронная подпись

Электронная подпись (также электронная цифровая подпись, ЭЦП) — это по сути файл на цифровом носителе. К примеру, на флешке. Если этот носитель не защищён, доступ к подписи может оказаться у посторонних.

В этом случае мошенники могут заключать договоры, связанные с недвижимостью, — купли-продажи, дарения — и даже подать документы для регистрации перехода права собственности.

Как себя обезопасить

Хранить носитель подписи в надёжном месте.

Следить, чтобы носитель не попал в чужие руки.

Беречь пароли.

Установить запрет на любые действия с квартирой без личного присутствия. Для этого нужно написать заявление в Росреестр, через МФЦ или «Госуслуги», посоветовал юрист в беседе с агентством «Прайм».

Ранее стало известно, что телефонные мошенники объединились с чёрными риелторами. Вот что они творят.