Опубликовано 04 февраля 2024, 12:40
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Россиян предупредили о рисках потерять жильё из-за электронной подписи
Электронная подпись по закону приравнивается к собственноручной. Это инструмент, который позволяет заключать разные договоры, не выходя из дома. Но если она вдруг окажется в руках мошенников, можно даже лишиться жилья. Как этого избежать, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.
Что такое электронная подпись
Электронная подпись (также электронная цифровая подпись, ЭЦП) — это по сути файл на цифровом носителе. К примеру, на флешке. Если этот носитель не защищён, доступ к подписи может оказаться у посторонних.
В этом случае мошенники могут заключать договоры, связанные с недвижимостью, — купли-продажи, дарения — и даже подать документы для регистрации перехода права собственности.
Как себя обезопасить
- Хранить носитель подписи в надёжном месте.
- Следить, чтобы носитель не попал в чужие руки.
- Беречь пароли.
- Установить запрет на любые действия с квартирой без личного присутствия. Для этого нужно написать заявление в Росреестр, через МФЦ или «Госуслуги», посоветовал юрист в беседе с агентством «Прайм».
Ранее стало известно, что телефонные мошенники объединились с чёрными риелторами. Вот что они творят.