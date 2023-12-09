Россиян предупредили о возможности лишиться слишком маленькой квартиры

Спрос на псевдостудии в столице есть. Часто их покупают жители регионов ради московской регистрации, а ещё родители для своих детей—студентов.

Но у такой покупки есть весомые риски:

Проблемы с собственностью. Чаще всего в случае покупки псевдостудии речь идёт о приобретении доли в праве на всю разделённую квартиру. У такой квартиры нет отдельного кадастрового номера и обособленным жильём она считаться не может. Исключение составляют только псевдостудии в апартаментах (но у них есть свой недостаток — в них нельзя оформить постоянную прописку), отметил Саунин. По его словам, такую микроквартиру не взять в ипотеку и под маткапитал. Да и продать долю в дальнейшем сложнее. Проблемы с перепланировкой. Чтобы создать псевдостудии, собственник квартиры проводит перепланировку, только она оказывается не всегда законной. По словам Алины Шлеевой, юриста адвокатского бюро «Пропозитум», одной из проблем может стать предъявление иска о приведении помещения в прежнее состояние, если перепланировка не узаконена.

В таком случае доля в квартире у покупателя останется, а вот фактического обособленного жилья уже не будет: придётся жить с незнакомцами в «коммуналке» с общим санузлом и кухней.

Проблемы с коммуналкой. Скорее всего на всю квартиру будут установлен только один счётчик, технически подвести счётчик в каждую микроквартиру просто нет. Потенциально могут возникнуть споры и несогласия с пропорциями расходов и платить придётся каждому в тех долях, которые прописаны в государственном реестре прав.

Второй момент — энергомощностей «большой» квартиры, рассчитанной на одну семью, может не хватить на резко возросшее число жильцов. Именно поэтому важно, чтобы такие студии были с умом спроектированы, а все изменения были согласованы.