Россиян предупредили об опасности со сканером QR-кодов

По его словам, большинство современных смартфонов имеют свой встроенный сканер QR-кодов. Поэтому скачивать сторонние приложения лишний раз не стоит, посоветовал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Сканер QR-кода может содержать вирус. В 2021 году в магазине приложений Google Play обнаружили сканер с «троянцем», который крал данные у клиентов крупнейших российских банков. Особенность таких приложений в том, что они сами по себе нормальные и могут отлично выполнять заявленные функции. Поэтому у них обычно хороший рейтинг в магазине. Но при этом они скрытно, через встроенный загрузчик, заливают в гаджет вредоносный софт.

Бодров также посоветовал быть осторожными с QR-кодами на улицах. Их тоже могут использовать, чтобы закачать на устройство жертвы что-нибудь нежелательное. Причём заранее проверить, куда ведёт код, человек не может.

Для безопасности приходится изучать косвенные признаки. Одно дело QR-код на кассе в магазине или на выставке у экспоната — здесь хотя бы понятно, кто разместил код и что там будет после перехода по ссылке.

Но «если QR-код расположен на стене в общественном месте или затаился в укромном уголке на улице, лучше не рисковать и не наводить камеру для сканирования», советует эксперт.