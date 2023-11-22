Россиянам дали совет, как общаться в токсичных родительских чатах и не нервничать

Общие рекомендации по общению в родительском чате

Чтобы общаться в родительских чатах без эмоциональных потерь, стоит придерживаться некоторых правил.

В первую очередь важно определить для себя, что для вас родительский чат: место, откуда вы только узнаёте необходимую информацию, или же вы допускаете некоторую долю свободного общения. Вы можете придерживаться своей позиции, но понимать, что если в правилах чата не обговорено, что он только для определённых организационных вопросов, то другие участники чата могут придерживаться отличной от вашей позиции, поздравлять с праздниками, присылать новости. Это их право, и им это по разным причинам важно.

Если в чате нет правил или же их не хватает, вы можете предложить их ввести. Можно предложить список правил, объяснив при этом выгоды и положительные стороны их введения. Остальные участники могут их утвердить, а также дополнить по своему усмотрению.

Учитель или воспитатель не всегда может быть ещё и модератором родительского чата. Поэтому, если ещё нет этого участника, можно предложить ввести и его. Модератор может следить за соблюдением правил.

Комфортному общению могут помочь и технологии самих платформ. Использование хештегов, закреплённых сообщений, сохранение сообщений, добавление их в избранное, поиск сообщений по ключевым словам могут сэкономить время, помочь избежать чтения лишней информации в родительском чате, а как следствие — и негативных эмоций.

Ещё одним решением может стать второй чат. Первый останется только для организационных вопросов, где всё чётко и по делу. А во втором участники будут удовлетворять свою потребность в общении. Однако первое время после разделения участники могут путаться в этих чатах и писать в «свободный» организационные вопросы и наоборот, к этому нужно быть готовым и не реагировать остро.

Также определите для себя режим проверки родительского чата: оправданно ли смотреть его регулярно, как часто на самом деле нужно его проверять.

Конфликты в родительском чате и острые темы

Даже если в чате участники знакомы друг с другом, общение в Сети создаёт ощущение анонимности, дистанцированности, поэтому в интернете люди могут проявлять себя иначе, чем в офлайне. Большой проблемой могут стать агрессия и конфликты, часть которых возникает из-за недопонимания чужих сообщений.

Общение в мессенджерах не позволяет услышать интонацию, увидеть мимику и другие невербальные проявления человека. Поэтому каждый человек может по-своему интерпретировать написанные фразы.

Не всегда то высказывание, которое по форме выглядит некорректным, такое и по содержанию. Кроме того, у каждого человека может быть «плохой» день или может происходить что-то тяжёлое в жизни, о чём другие не знают.

Если у вас вызывает стойкое неприятие конкретный человек в родительском чате, важно понять, что именно в нём провоцирует такое отношение: манера общения или что-то иное. Попробуйте рассмотреть человека за этими особенностями, ваши сходства с ним, иначе отнестись к тому, что вызывает неприятные чувства.

Когда в обсуждении в родительском чате возникает «острая» тема и вы чувствуете, что хотите ответить эмоционально, возьмите паузу, переключитесь на что-то, затем вернитесь к ответу. Задайте себе вопросы: «Корректно ли то, что я хочу написать? Как я отнёсся бы, если бы мне написали такое сообщение? Поможет ли это учиться моему ребёнку?». Избегайте иронии, сарказма, враждебности, пассивной агрессии, оценочных высказываний в адрес другого участника. Они не добавят конструктивности общению, но могут спровоцировать конфликт.

Если в родительском чате разгорается конфликт с другим участником, можно сказать ему в корректной форме, что вам неприятно такое обращение. Лучше сделать это в личном сообщении, не провоцируя тем самым групповую динамику и не втягивая в конфликт свидетелей. Например, напишите: «Мне неприятны ваши слова, давайте решим вопрос в корректной форме». В некоторых случаях можно предложить обсудить конфликтную ситуацию при личной встрече.

А если вы становитесь свидетелем конфликта других участников родительского чата, оцените, нужно ли вам каким-то образом в него вовлекаться, что это даст. Вы можете напомнить участникам о цели существования чата, предложить им решить вопрос лично, а не у всех на виду.

В целом при любых конфликтах и острых темах в родительском чате важно оценивать, насколько важна эта тема для вас и вашего ребёнка. Стоит ли в неё вовлекаться, как вы отнесётесь к этой ситуации завтра, через неделю, месяц, и поможет ли это обсуждение или ответ учиться вашему ребёнку.