Россиянам напомнили, как оформить отказ от наследства

Существует два способа законно отказаться от наследства:

адресный — это отказ в пользу какого-то конкретного человека (людей) из числа других наследников,

неадресный — отказ без указания конкретного лица, чтобы наследство поделили между остальными наследниками.

Ещё один вариант — ничего не делать. По истечении 6 месяцев все права на наследство автоматически перейдут другим родственникам. Это работает, если вы, к примеру, не хотите принимать обременительное имущество. Однако, если другие претенденты захотят вступить в наследство, в случае вашего бездействия сделать это будет труднее.

Официальный отказ от наследства оформляют у нотариуса. От наследника потребуется:

паспорт;

свидетельство о смерти наследодателя;

справку из домоуправляющей компании о том, что умерший не значился в адресном реестре;

документы, подтверждающие родство с умершим, если не было завещания;

разрешение от органов опеки для несовершеннолетних наследников.

Если вы решили отказаться от наследства, помните: