Россиянам напомнили, как оформить отказ от наследства
Наследство — это не всегда радость. Бывают ситуации, когда принимать его от умершего совсем не хочется. Например, если в наследство вам достался бизнес, вложения в который превысят любые доходы от него. Или у вас были такие отношения с наследодателем, что ничего принимать от него не хочется. В этом случае можно оформить отказ от наследства. Вот что для этого надо сделать.
Существует два способа законно отказаться от наследства:
- адресный — это отказ в пользу какого-то конкретного человека (людей) из числа других наследников,
- неадресный — отказ без указания конкретного лица, чтобы наследство поделили между остальными наследниками.
Ещё один вариант — ничего не делать. По истечении 6 месяцев все права на наследство автоматически перейдут другим родственникам. Это работает, если вы, к примеру, не хотите принимать обременительное имущество. Однако, если другие претенденты захотят вступить в наследство, в случае вашего бездействия сделать это будет труднее.
Официальный отказ от наследства оформляют у нотариуса. От наследника потребуется:
- паспорт;
- свидетельство о смерти наследодателя;
- справку из домоуправляющей компании о том, что умерший не значился в адресном реестре;
- документы, подтверждающие родство с умершим, если не было завещания;
- разрешение от органов опеки для несовершеннолетних наследников.
Если вы решили отказаться от наследства, помните:
- От наследства нельзя отказаться частично и с оговорками, тут работает принцип «всё или ничего».
- Нельзя не принять какую-то часть наследства.
- Отказ нельзя аннулировать, а отменить можно только в суде, если получится доказать, что наследника вынудили это сделать.
- Если наследник решил не принимать свою долю наследства, изменить что-то не получится.
- От обязательной доли в наследстве (на неё имеют право несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, иждивенцы, супруги и родители наследодателя) нельзя отказаться в пользу конкретного лица.
- Отказ от наследства нужно оформить в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Отказаться можно и после принятия наследства — тоже в течение полугода.