Россиянам напомнили, кого ждёт прибавка к зарплате в 2024 году

На 9,8% вырастет заработок работников в сферах образования, здравоохранения, соцобеспечения, культуры и науки, напомнил портал РИАМО.

К примеру, прибавку получат более 901 000 медработников. Бюджету это обойдётся в 96,3 млрд рублей. А педагогам вообще начнут считать зарплату по-новому: она будет зависеть от опыта и квалификации.

А вот федеральным госслужащим — судьям, депутатам Госдумы, гражданских служащих и т.д. — прибавки в 2024 году можно не ждать. Так власти хотят сэкономить 36 млрд бюджетных рублей.

Если же вы работаете в коммерческой организации, тут ответственность за повышение зарплаты лежит целиком на работодателе.