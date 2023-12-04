Россиянам напомнили, кого ждёт прибавка к зарплате в 2024 году
Важное предсказание на Новый год: в 2024 году некоторых ждёт повышение зарплаты. Прибавку точно получат работники бюджетной сферы. Некоторым из них начнут платить больше уже с 1 января. Остальным придётся подождать до 1 октября. Повышение составит от 4,5% до 9,8% в зависимости от сферы занятости. Рассказываем, насколько больше будут получать бюджетники.
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На 9,8% вырастет заработок работников в сферах образования, здравоохранения, соцобеспечения, культуры и науки, напомнил портал РИАМО.
К примеру, прибавку получат более 901 000 медработников. Бюджету это обойдётся в 96,3 млрд рублей. А педагогам вообще начнут считать зарплату по-новому: она будет зависеть от опыта и квалификации.
А вот федеральным госслужащим — судьям, депутатам Госдумы, гражданских служащих и т.д. — прибавки в 2024 году можно не ждать. Так власти хотят сэкономить 36 млрд бюджетных рублей.
Если же вы работаете в коммерческой организации, тут ответственность за повышение зарплаты лежит целиком на работодателе.