Россиянам назвали 3 способа защитить свои права в споре с начальством
Что делать, если начальник даёт не предусмотренные трудовым договором задания, оставляет работать после смены и ещё грозится наказать за неисполнение? Отстаивать свои права, прописанные в Трудовом кодексе. У работников есть минимум три способа это сделать. О них рассказала управляющий партнёр юридической фирмы BLS Елена Кожемякина.
Отказ от работы
Мало кто знает, но Трудовой кодекс РФ предусматривает такую форму защиты своих прав. Это когда вы просто отказываетесь выполнять задачу, которая не прописана в вашем трудовом договоре. Или она подразумевает угрозу жизни и здоровью. Например, если вас не обеспечили средствами индивидуальной защиты (СИЗ) перед тем, как отправить на вредное производство.
Отказ выполнять задачу нужно оформить письменно и чётко его мотивировать. Работодатель должен либо доказать, что сотрудник не прав, либо согласиться — и решить проблему.
Жалоба в надзорные органы или суд
На практике отказы распространены редко. Чаще всего споры с начальством разрешаются только с участием внешнего арбитра. Например, специалистов государственной инспекции по труду. Если это не помогло, нужно идти в суд.
Госконтроль, проверки и судебная защита были и остаются основными способами реагировать на нарушения. Эти способы указаны в ст. 352 ТК РФ.
Профсоюз и забастовка
Когда проблемы с работодателем возникают не у одного человека, а у значительной части коллектива, эффективным способом отстоять свои права может стать создание профсоюза (или вступление в него, если он уже существует).
Собственно, профсоюз вправе организовать забастовку. Это официальное и признанное Трудовым кодексом действие, поэтому наказывать участников нельзя, только если забастовку не признал незаконной суд.
Более того, компания должна дать помещение и условия для собрания работников и не должна препятствовать встрече. А у всех участников профсоюза сохраняются место работы и должность. Максимум, что может сделать работодатель — не платить зарплату в течение забастовки.