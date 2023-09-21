Россиянам назвали 3 способа защитить свои права в споре с начальством

Отказ от работы

Мало кто знает, но Трудовой кодекс РФ предусматривает такую форму защиты своих прав. Это когда вы просто отказываетесь выполнять задачу, которая не прописана в вашем трудовом договоре. Или она подразумевает угрозу жизни и здоровью. Например, если вас не обеспечили средствами индивидуальной защиты (СИЗ) перед тем, как отправить на вредное производство.

Отказ выполнять задачу нужно оформить письменно и чётко его мотивировать. Работодатель должен либо доказать, что сотрудник не прав, либо согласиться — и решить проблему.

Жалоба в надзорные органы или суд

На практике отказы распространены редко. Чаще всего споры с начальством разрешаются только с участием внешнего арбитра. Например, специалистов государственной инспекции по труду. Если это не помогло, нужно идти в суд.

Госконтроль, проверки и судебная защита были и остаются основными способами реагировать на нарушения. Эти способы указаны в ст. 352 ТК РФ.

Профсоюз и забастовка

Когда проблемы с работодателем возникают не у одного человека, а у значительной части коллектива, эффективным способом отстоять свои права может стать создание профсоюза (или вступление в него, если он уже существует).

Собственно, профсоюз вправе организовать забастовку. Это официальное и признанное Трудовым кодексом действие, поэтому наказывать участников нельзя, только если забастовку не признал незаконной суд.

Более того, компания должна дать помещение и условия для собрания работников и не должна препятствовать встрече. А у всех участников профсоюза сохраняются место работы и должность. Максимум, что может сделать работодатель — не платить зарплату в течение забастовки.