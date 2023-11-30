Россиянам назвали способ законно заработать на стороне
Для подработки в России можно оформить самозанятость. Причём совсем не обязательно о ней докладывать начальству. Сам работодатель информацию о ваших бизнес-планах не получит. Вообще многие в поисках подработки задумываются о том, законна ли она вообще и могут ли наказать за то, что трудишься на стороне. На эти вопросы ответили юрист бухгалтерского сервиса «Кнопка» Александр Гапеенков и замглавы «Работы.ру» Александр Ветерков.
Как работодатель узнаёт о подработке самозанятым
Двумя способами. Первый — непосредственно у своего работника. В целом отвечать честно закон человека не вынуждает, но в будущем ложь может выйти сотруднику боком.
Второй способ — выяснить это у его контрагентов , то есть тех, на кого трудится самозанятый. Сделать это не так-то просто — сначала придётся их найти.
Могут ли наказать за подработку самозанятым
С точки зрения закона руководитель компании не может запретить сотруднику подрабатывать. Но, как это часто бывает, есть нюанс.
«Дополнительная занятость может привести к неприятным ситуациям на основной работе в том случае, если она нарушает условия трудового договора с основным работодателем. Например, в договоре может быть прописано то, что сотрудник не должен работать по совместительству», — рассказал Александр Ветерков.
Также проблемы могут быть из-за подработки, которая создаёт конфликт интересов с основной компанией. Например, если за дополнительным доходом вы пошли к конкуренту.
Обязан ли человек сообщать о подработке
Подработка — личное дело сотрудника, поэтому он никому ничего не должен. Но и здесь есть свои нюансы, связанные со специализацией человека.
«Адвокаты, частные нотариусы, арбитражные управляющие, медиаторы и оценщики не могут быть самозанятыми по своей деятельности. Но они могут оказывать в качестве самозанятого другие услуги — работать парикмахером или печь торты на заказ. А госслужащие и военнослужащие могут оформить самозанятость, но только для сдачи своего жилья», — подчеркнул юрист Александр Гапеенков.