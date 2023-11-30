Россиянам назвали способ законно заработать на стороне

Как работодатель узнаёт о подработке самозанятым

Двумя способами. Первый — непосредственно у своего работника. В целом отвечать честно закон человека не вынуждает, но в будущем ложь может выйти сотруднику боком.

Второй способ — выяснить это у его контрагентов , то есть тех, на кого трудится самозанятый. Сделать это не так-то просто — сначала придётся их найти.

Могут ли наказать за подработку самозанятым

С точки зрения закона руководитель компании не может запретить сотруднику подрабатывать. Но, как это часто бывает, есть нюанс.

«Дополнительная занятость может привести к неприятным ситуациям на основной работе в том случае, если она нарушает условия трудового договора с основным работодателем. Например, в договоре может быть прописано то, что сотрудник не должен работать по совместительству», — рассказал Александр Ветерков.

Также проблемы могут быть из-за подработки, которая создаёт конфликт интересов с основной компанией. Например, если за дополнительным доходом вы пошли к конкуренту.

Обязан ли человек сообщать о подработке

Подработка — личное дело сотрудника, поэтому он никому ничего не должен. Но и здесь есть свои нюансы, связанные со специализацией человека.