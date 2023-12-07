Россиянам объяснили, как не разориться на разводе

Госпошлина за развод составляет 600 рублей. Но часто одним лишь требованием развода дело не ограничивается: супруги делят имущество, спорят о порядке общения с детьми, алиментах и т. д. Всё это увеличивает размер пошлины. А ещё надо платить за оценку имущества, подлежащего разделу, оплачивать услуги представителя в суде.

Данильченко напомнила, что брачный договор заключается не только до государственной регистрации брака. Его можно подписать в любой момент до развода. Именно этот документ позволяет без суда урегулировать возможные споры в будущем.

Брачный договор нужно заверять у нотариуса. За удостоверение тоже нужно заплатить госпошлину.

«Но в любом случае, данная сумма гораздо меньше той, которую супруги могут потратить в случае судебного разбирательства», — подчеркнула Данильченко в беседе с «Газетой.Ru».

Как сэкономить на разводе без брачного договора

Ещё один вариант экономии — это соглашение о разделе имущества. Его можно заключить, если люди уже развелись, но брачный договоре не заключали. Соглашение тоже должно быть нотариально удостоверено — это обязательно.

То же самое можно сделать, если нужно решать вопросы, касающиеся детей. Можно без суда заключить соглашения об определении места жительства детей, о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребёнка, об уплате алиментов. Платить всё равно придётся, но несравнимо меньше, чем при судебных тяжбах.