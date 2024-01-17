Когда можно будет оформить увеличенный налоговый вычет? Ответ эксперта по налогам

Социальные налоговые вычеты — это деньги, которые государство возвращает россиянину с уплаченных налогов, если у него были какие-то социально значимые расходы. К ним относятся траты на лечение, лекарства, образование (своё и родных), добровольное пенсионное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение и другое.

«Общая сумма расходов на любые из этих вычетов не должна была превышать 120 000 рублей, но с 2024 года планка поднята до 150 000. Это значит, что налогоплательщик может вернуть 13% от этой суммы — то есть в пределах 19500 рублей», — объяснила Никонорова изданию «Аргументы и факты».

При этом эксперт подчеркнула, что новые лимиты можно будет применить в основном только с 2025 года. Будут учитываться расходы, совершённые в 2024 году.

Оформить вычет по новым правилам можно будет через налоговую инспекцию в 2025 году. Либо в 2024 году через работодателя.

Нюансы налоговых вычетов в 2024 году

В 2024 году увеличился максимальный размер расходов, с которых можно будет получить вычет на обучение ребёнка — с 50 000 до 110 000 рублей. Вычет за детское образование не суммируется с общим лимитом в 120 000 рублей. Из расходов на обучение каждого из детей можно вернуть 14300 рублей. Но нужно учесть один нюанс: обучающая организация должна иметь образовательную лицензию. Иначе вычет вам просто не оформят, отметила эксперт.

Ещё одно новшество 2024 года — налоговый вычет за спортивные занятия, посещённые в 2023 году. Оформить вычет можно за себя, а также на ребёнка до 24 лет. Главное условие — обучение в лицензированном образовательном учреждении из утверждённого правительством перечня. Он есть на официальном сайте Минспорта.

«Больше всего их находится в Татарстане, Башкортостане, Московской области и в Краснодарском крае. Мы пока не получали от клиентов заявки на "спортивный вычет" — видимо, люди пока изучают это нововведение», — пояснила Никонорова.

То есть за занятия спортом в любом фитнес-зале государство вычет не даст.