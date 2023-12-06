Россиянам объяснили, кому придётся изменить способ авторизации на сайтах

Кого коснутся новые правила

С самого начала новые правила авторизации на российских сайта выглядели немного запутанными. Некоторые даже решили, что законом запрещается использоваться иностранные электронные почты. Однако на деле всё обстоит не так.

«Для входа на сайт можно использовать любую электронную почту. Логином для входа на сайт может быть почта gmail, например. Тем, кто через неё всегда заходил на сайты, ничего менять не придётся. Закон касается только систем авторизации или SSO, позволяющих заходить на сайты через учетную запись, сформированную в иной системе. Ограничение распространяется именно на зарубежные сервисы авторизации. К таковым относятся Apple ID, Google ID и другие», — объяснила Напольских.

Как быть зарегистрированным пользователям

Возникает вопрос: кому тогда придётся менять способ авторизации для посещения сайтов? По словам юриста, пока нет пояснения, как должны поступать сайты с уже зарегистрированными пользователями, которые авторизуются через иностранные сервисы.

«Наверно, самый очевидный вариант для зарегистрированных юзеров — указать иные данные для авторизации, чтобы не потерять доступ к аккаунтам . В целом сайты начинают запрашивать данные электронной почты и номер телефона уже у зарегистрированных пользователей», — отметила Напольских.

Как заходить на российские сайты

Предусмотренные поправки обязывают проходить авторизацию на российских сайтах следующими способами:

Через номер телефона российского оператора связи.

Через данные для входа через единый портал «Госуслуг» (ЕСИА).

Через личные данные через Единую биометрическую систему (ЕБС).

Через иную информсистему, обеспечивающую авторизацию пользователей сайтов и владельцем которой является гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, или российское юрлицо с иностранным владением менее 50%. Под иной системой подразумеваются российские сервисы — «ВКонтакте», Mail.ru и другие.

«Сейчас ещё не предусмотрели ответственность за такое нарушение авторизации, поэтому время привести всё в порядок есть, но закон действует без отсрочек с 1 декабря 2023 года», — добавила Напольских.

При этом некоторые российские цифровые платформы с иностранным участием, вроде «Яндекса» и Ozon, ещё успели адаптироваться к новым правилам авторизации на сайтах. Поэтому Госдума предусмотрела для них переходный период до 1 января 2025 года.