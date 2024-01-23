Россиянам объяснили, кому можно смело отказаться от испытательного срока

Когда назначают испытательный срок

Испытательный срок полезен и работодателю, и соискателю. Первый может проверить компетентность потенциального сотрудника, а второй — оценить, насколько ему комфортно в компании. Но процесс испытания ограничен нормами Трудового кодекса.

Есть железное правило: работодатель может назначить испытательный срок только до приёма на работу. Если вы уже начали работать, а вам вдруг посреди бела дня объявили: «Кстати, вы пока испытательном», — это явное нарушение.

Если компания хочет, чтобы вы начали работать до официального оформления, она должна составить отдельное соглашение, где это условие будет прописано.

Кто может не проходить испытательный срок

Испытательный срок имеют право не проходить:

сотрудники до 18 лет;

получившие должность по конкурсу;

переведённые из другой компании;

беременные и матери детей до полутора лет;

выпускники вузов и колледжей, если они устраиваются на работу впервые в течение года после обучения;

заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев.

Сколько длится испытательный срок

Испытательный срок не может длиться дольше 3 месяцев для обычных работников. Исключение — руководители, главные бухгалтеры и их заместители. Для них максимальный срок составляет 6 месяцев.

При этом работодатель имеет право продлить испытательный срок только в том случае, если сотрудник по каким-либо причинам отсутствовал на рабочем месте. Причиной может быть, к примеру, больничный. Тогда испытание можно будет продлить на количество пропущенных дней, не более.

Многие россияне годами работают по срочным трудовым договорам. Работодателям такие договора помогают избежать многих сложностей, а вот сотрудникам не так весело, потому что они могут остаться безработными в самый неподходящий момент. Подробнее о рисках — здесь.