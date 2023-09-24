Россиянам объяснили, в каких случаях могут понизить пенсию

Как объяснил заслуженный юрист России Иван Соловьёв, есть несколько оснований для понижения пенсии. Он назвал пять из них.

Ошибка в расчётах. Частенько здесь ключевую роль играет человеческий фактор: к примеру, оператор вводит неправильную продолжительность трудового стажа, и гражданину начисляют пенсию выше положенного. Забирать переплату не станут, но с нового месяца размер выплаты изменится в меньшую сторону.

Частенько здесь ключевую роль играет человеческий фактор: к примеру, оператор вводит неправильную продолжительность трудового стажа, и гражданину начисляют пенсию выше положенного. Забирать переплату не станут, но с нового месяца размер выплаты изменится в меньшую сторону. Неподтверждение диагноза. Это касается пенсии по инвалидности. Её размер могут сократить, если гражданин вовремя не приходит к врачу подтвердить свой диагноз. По словам Ивана Соловьёва, обычно сокращение происходит на 3 месяц неявки.

Это касается пенсии по инвалидности. Её размер могут сократить, если гражданин вовремя не приходит к врачу подтвердить свой диагноз. По словам Ивана Соловьёва, обычно сокращение происходит на 3 месяц неявки. Истечение срока действия вида на жительство. Это касается иностранных граждан. Им в таком случае просто перестают выплачивать пенсию.

Это касается иностранных граждан. Им в таком случае просто перестают выплачивать пенсию. Переезд в другой регион. В некоторых субъектах действуют особые коэффициенты, повышающие размер выплат, например — на севере России. Если гражданин уехал в другой регион, то пропадает основание для увеличения пенсии.

В некоторых субъектах действуют особые коэффициенты, повышающие размер выплат, например — на севере России. Если гражданин уехал в другой регион, то пропадает основание для увеличения пенсии. Неявка за пенсией. Если человек не приходит за пенсией на почту или не получает средства через курьерскую доставку в течение полугода, то выплаты приостанавливают до выяснения причин.

Юрист добавил: бывают случаи, когда от пенсионера могут потребовать вернуть переплату. Однако свои интересы гражданину отстоять несложно, если все документы у него в полном порядке. А вот в том случае, если он пользовался подложными документами, ему может грозить уголовное разбирательство.

Ранее мы рассказывали, как увеличить пенсию.