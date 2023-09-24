Россиянам объяснили, в каких случаях могут понизить пенсию
Некоторые россияне ждут выхода на пенсию с благоговением, воображая, как будут тратить баснословные деньги от государства и больше ничего не делать. Что ж, во-первых, сумма выплат необязательно будет большой, это зависит от множества факторов. А во-вторых, бывают ситуации, в которых пенсию могут взять и понизить. Рассказываем, почему так может происходить.
Как объяснил заслуженный юрист России Иван Соловьёв, есть несколько оснований для понижения пенсии. Он назвал пять из них.
- Ошибка в расчётах. Частенько здесь ключевую роль играет человеческий фактор: к примеру, оператор вводит неправильную продолжительность трудового стажа, и гражданину начисляют пенсию выше положенного. Забирать переплату не станут, но с нового месяца размер выплаты изменится в меньшую сторону.
- Неподтверждение диагноза. Это касается пенсии по инвалидности. Её размер могут сократить, если гражданин вовремя не приходит к врачу подтвердить свой диагноз. По словам Ивана Соловьёва, обычно сокращение происходит на 3 месяц неявки.
- Истечение срока действия вида на жительство. Это касается иностранных граждан. Им в таком случае просто перестают выплачивать пенсию.
- Переезд в другой регион. В некоторых субъектах действуют особые коэффициенты, повышающие размер выплат, например — на севере России. Если гражданин уехал в другой регион, то пропадает основание для увеличения пенсии.
- Неявка за пенсией. Если человек не приходит за пенсией на почту или не получает средства через курьерскую доставку в течение полугода, то выплаты приостанавливают до выяснения причин.
Юрист добавил: бывают случаи, когда от пенсионера могут потребовать вернуть переплату. Однако свои интересы гражданину отстоять несложно, если все документы у него в полном порядке. А вот в том случае, если он пользовался подложными документами, ему может грозить уголовное разбирательство.
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