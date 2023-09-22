Россиянам назвали 4 ошибки при сдаче квартиры в аренду

Ошибки при сдаче квартиры в аренду

Никитина перечислила самые частые упущения при сдаче квартиры:

неподготовленное жильё;

отсутствие проверок арендатора;

сдача без договора;

нет проверок состояния квартиры.

1. Неподготовленное жильё

«Первая ошибка — нежелание готовить квартиру к рекламе и непосредственно к сдаче. Перед поиском арендатора просто обязательно провести ряд мероприятий, как минимум клининг и мелкий косметический ремонт, чтобы устранить заметные недостатки», — посоветовала Никитина в беседе с РИАМО.

Из-за этих недоработок в итоге приходится снижать арендную плату. Даже если квартиру выставили по рыночной цене, арендаторы будут указывать на недочёты и просить скидку.

2. Отсутствие проверок арендатора

Вторая распространённая ошибка — когда собственник не проверяет арендаторов. «Тех, кого планируете заселять, необходимо проверить хотя бы первично, то есть узнать в открытых источниках, нет ли о них негативных отзывов как о жильцах», — считает риелтор.

3. Сдача без договора

Если договора с арендодателем нет, то в случае конфликтных ситуаций собственнику добавляется головной боли. Люди сталкиваются с тем, что жильцы перестают платить и наотрез отказываются съезжать. Расстаться с такими арендаторами бывает крайне сложно, добавила эксперт.

4. Не проверять состояние квартиры

Никитина считает, что собственник должен регулярно проверять, что происходит в квартире. Как правило, эта возможность прописывается в договоре найма.

Если общаться только по телефону, поверив на слово, что всё идёт хорошо, то в итоге можно «получить просто убитую квартиру обратно, а все заработанные за аренду деньги потратить на её восстановление», предупредила эксперт.

Проверки, по её словам, нужны, чтобы убедиться и в нормальном состоянии квартиры, и в том, что там живут те же люди. Такие визиты Никитина рекомендует делать раз в 2–3 месяца, а то и каждый месяц.

О том, как правильно заключить договор найма жилья, можно почитать в этом материале.