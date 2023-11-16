Выживание
20:00, 16 ноября 2023
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Россиянам повысят МРОТ. Сколько теперь будут платить?

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей. Столько минимальный размер оплаты труда будет составлять с 1 января 2024 года. Сейчас он на 3000 рублей меньше — 16 242 рубля. Рост показателя ранее анонсировал Владимир Путин.

Госдума

Если смотреть в процентах, то повышение составило 18,5%. С 1 января зарплата вырастет почти у 5 млн россиян, говорил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что от величины МРОТ зависит размер пособий: по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, размер больничных и других выплат.

За последние 10 лет номинальный МРОТ увеличился почти в 4 раза. В 2013 году показатель был на уровне 5000 рублей, а в начале 2024-го он составит 19 242 рубля.

Социальные выплаты в 2024 году вырастут на 7,5%. Вот что станет больше:

  • страховая пенсия;
  • материнский капитал;
  • пособия для семей с детьми;
  • выплаты малоимущим семьям;
  • пособия по беременности и родам.

Ранее Госдума приняла закон о повышении выплаты к пенсии в 2024 году. Благодаря этому страховые пенсии по старости подрастут на 7,5%, новые нормы коснутся более 32 млн россиян.

Редакция
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