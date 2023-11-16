Россиянам повысят МРОТ. Сколько теперь будут платить?
Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей. Столько минимальный размер оплаты труда будет составлять с 1 января 2024 года. Сейчас он на 3000 рублей меньше — 16 242 рубля. Рост показателя ранее анонсировал Владимир Путин.
Госдума
Если смотреть в процентах, то повышение составило 18,5%. С 1 января зарплата вырастет почти у 5 млн россиян, говорил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что от величины МРОТ зависит размер пособий: по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, размер больничных и других выплат.
За последние 10 лет номинальный МРОТ увеличился почти в 4 раза. В 2013 году показатель был на уровне 5000 рублей, а в начале 2024-го он составит 19 242 рубля.
Социальные выплаты в 2024 году вырастут на 7,5%. Вот что станет больше:
- страховая пенсия;
- материнский капитал;
- пособия для семей с детьми;
- выплаты малоимущим семьям;
- пособия по беременности и родам.
Ранее Госдума приняла закон о повышении выплаты к пенсии в 2024 году. Благодаря этому страховые пенсии по старости подрастут на 7,5%, новые нормы коснутся более 32 млн россиян.