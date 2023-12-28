Россиянам раскрыли быстрый способ определить опасность ожога и способы оказания первой помощи
От правильного определения степени ожога будет зависеть первая помощь и необходимость обращаться к врачу — не все повреждения можно вылечить на дому. Врач-терапевт сервиса доказательной медицины DocMa Надежда Крикота раскрыла, как быстро определить опасность повреждения и оказать релевантную первую помощь.
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По словам врача, определить, какой степени вы получили ожог, нужно для принятия решения о поездке в больницу.
- Ожоги I–II степени по площади занимают площадь не более детской ладони, сопровождаются покраснением кожи, болезненностью, иногда могут появляться волдыри с жидкостью. Они при соблюдении медицинских рекомендаций хорошо лечатся в домашних условиях и обычно не требуют обращения к врачу.
- Ожоги III–IV степени внешне выглядят как рана, обязательно будут пузыри с мутным содержимым, которые покрываются корками, ярко выраженный болевой синдром. Также в отдельных случаях возможно поражение кожи вплоть до костей. В таких случаях нужно незамедлительно позвонить в скорую помощь с мобильного телефона по телефону 103 и дожидаться бригады скорой помощи.
При ожогах I–III степени Крикота рекомендует:
- В первые 20 минут подержать место ожога под прохладной водой, потом прикрыть стерильной влажной салфеткой.
- При ожогах III степени ещё рекомендуют обезболивание — это приём нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), например ибупрофена или анальгетика-антипиретика из группы анилидов — парацетамола.
- Также местно (то есть на кожу) допустимо использование мази с антибиотиком, если рана инфицирована (например, из места ожога выходит гнойное содержимое).
При этом такие ожоги сразу нельзя мазать маслами и мазями, в том числе декспантенолом. А также впоследствии вскрывать образовавшиеся пузыри.
Если на фоне ожога наблюдается повышение температуры, на следующий день площадь поражения увеличилась или рана начала сильно болеть и гноиться, появилась рвота, нужно бежать к врачу.
Также нужно обязательно учитывать, что если вы получили ожоги лица, шеи, промежности, стоп, кистей и крупных суставов, то это повышает риски ограничения пассивных движений или косметических дефектов, отметила врач.