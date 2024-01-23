Россиянам раскрыли, кому и на сколько повысят пенсии с 1 февраля

Такая цифра указана в проекте постановления правительства, разработанном в Министерстве труда.

На этот же процент, как ожидается, поднимут и другие социальные пособия (материнский капитал, выплаты для семей с детьми, пособия малоимущим семьям и другие). Изначально предполагалось, что добавка составит 7,5%, как в случае с пенсиями, но потом цифры пересчитали.

«Индексация ЕДВ будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за прошедший год и, таким образом, ожидается в пределах 7,4–7,5%», — заявил «Прайму» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он отметил, что влияние на итоговую сумму выплат окажет также принятие или отказ от набора социальных услуг (НСУ) для льготников.

Кроме того, россиян, которым в январе исполнилось 80 лет, с февраля ждёт прибавка к страховой пенсии по старости в размере 8135 рублей. Это произойдёт автоматически, никаких заявлений писать не нужно.

О том, за что не нужно платить в 2024 году, если вы уже на пенсии, читайте здесь.