Выживание
Опубликовано 23 января 2024, 09:20
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Россиянам раскрыли, кому и на сколько повысят пенсии с 1 февраля

Российским пенсионерам — федеральным льготникам с 1 февраля поднимут ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). На неё могут рассчитывать те, кто нуждается в поддержке государства или имеет перед ним особые заслуги. Это герои СССР или России, герои труда, чернобыльцы, ветераны Великой Отечественной войны. ЕДВ им собираются проиндексировать на 7,4%.
Россиянам раскрыли, кому и на сколько повысят пенсии с 1 февраля
© freepik.com

Такая цифра указана в проекте постановления правительства, разработанном в Министерстве труда.

На этот же процент, как ожидается, поднимут и другие социальные пособия (материнский капитал, выплаты для семей с детьми, пособия малоимущим семьям и другие). Изначально предполагалось, что добавка составит 7,5%, как в случае с пенсиями, но потом цифры пересчитали.

«Индексация ЕДВ будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за прошедший год и, таким образом, ожидается в пределах 7,4–7,5%», — заявил «Прайму» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он отметил, что влияние на итоговую сумму выплат окажет также принятие или отказ от набора социальных услуг (НСУ) для льготников.

Кроме того, россиян, которым в январе исполнилось 80 лет, с февраля ждёт прибавка к страховой пенсии по старости в размере 8135 рублей. Это произойдёт автоматически, никаких заявлений писать не нужно.

О том, за что не нужно платить в 2024 году, если вы уже на пенсии, читайте здесь.

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