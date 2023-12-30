Россиянам раскрыли, нужно ли всё-таки платить за капремонт в неприватизированной квартире

Так что вопрос собственности здесь ключевой — кому принадлежат метры, тот и платит.

А вот текущий ремонт квартиры должен и даже обязан оплачивать наниматель, т.е. жилец, подчеркнула юрист.

Если жилец надумает сделать перепланировку, то ему придётся договариваться с арендодателем — администрацией муниципалитета. Без его согласия такие работы запрещены.