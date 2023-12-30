Россиянам раскрыли, нужно ли всё-таки платить за капремонт в неприватизированной квартире
Россияне, которые проживают в государственных квартирах по договору социального найма, задаются вопросами о проведении капитального и текущего ремонта. Можно подумать, что если квартира не является собственностью, то платить за капитальный или текущий ремонт не нужно. Но не совсем так, рассказала член Ассоциации юристов России Марина Сафонова.
Юрист отметила, что если квартира неприватизирована, то её собственником выступает муниципалитет. А жильцы выступают нанимателями.
При этом капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (а это стены, двери, лифты, крыша и так далее) оплачивает собственник жилищного фонда — муниципалитет.
Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. Поэтому лица, не являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, не несут обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.
Марина Сафонова, член Ассоциации юристов России
Так что вопрос собственности здесь ключевой — кому принадлежат метры, тот и платит.
А вот текущий ремонт квартиры должен и даже обязан оплачивать наниматель, т.е. жилец, подчеркнула юрист.
Если жилец надумает сделать перепланировку, то ему придётся договариваться с арендодателем — администрацией муниципалитета. Без его согласия такие работы запрещены.