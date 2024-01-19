Россиянам раскрыли, сгорает ли неиспользованный отпуск

Что происходит с неиспользованным отпуском

В Трудовом кодексе нет положений о том, что неиспользованный отпуск может сгореть. Но здесь есть несколько нюансов:

в исключительных случаях, когда отпуск может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы компании, предусмотрен перенос отпуска с согласия работника на следующий рабочий год;

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд запрещено.

По соглашению с работодателем неотгулянный отпуск за прошлые годы может быть распределён внутри текущего года. Есть только два ограничения:

минимум 14 дней должны быть включены неделимо в один отпуск;

всего за год должно быть отгуляно не менее 28 календарных дней.

При этом, если с прошлого года осталось, например, 14 дней отпуска, то можно договориться и взять 42 дня отпуска или три отпуска по 14 дней в разное время года.

Что будет, если не отгулять отпуск за два года

В теории работодатель может ссылаться на конвенцию Международной организации труда «Об оплачиваемых отпусках». По ней непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска — как минимум две недели — предоставляется и используется в течение года, а остаток отгуливается не позже 18 месяцев после окончания года, за который предоставляется отпуск. Из этого можно сделать вывод, что через 18 месяцев отпуск сгорит.

Но Конституционный суд комментировал эту статью и указал, что при увольнении работодатель обязан выплатить работнику компенсацию за неиспользованный отпуск за всё время работы вне зависимости от того, как давно они не предоставлялись.

По аналогии можно сделать вывод, что и без компенсации право на предоставление отпуска не сгорает. Такой же позиции придерживается и Роструд. В любом случае обо всех этих моментах лучше договариваться с работодателем.