Россиянам рассказали, как экономить, не считая каждую копейку. Правил всего 3

Правило 1: храните деньги в правильном месте. Некоторые считают, что наличка — самый удобный способ экономить, так как чаще мы платим картой, а про наличные можем и забыть. Это ловушка: пока деньги лежат под подушкой, они обесцениваются из-за инфляции, отметила Коннова. Выгоднее хранить их на банковском вкладе. Так у вас будет дополнительный стимул не тратить их, ведь будет капать процент.

Правило 2: не увлекайтесь кешбэком. Многие покупают что-то только потому, что им обещают вернуть часть денег обратно. Погоня за кешбэком может привести к импульсивным покупкам, ненужным тратам и потере контроля над финансами, отметила эксперт. Так что пользуйтесь кешбэком только для необходимых товаров.

Правило 3: грамотно закупайтесь продуктами. Расходы на продукты — это 40% бюджета любой семьи. Избавиться от лишних трат в этой категории помогает вовсе не покупка еды по акции, а списки. По возможности планируйте меню на неделю и заранее составляйте перечень продуктов, которые нужно купить в магазине. И лучше не затариваться наперёд скоропортящимися продуктами, иначе вы можете не успеть их съесть и только зря потратите деньги, резюмировала Коннова в беседе с «Газетой.ru».