Россиянам рассказали, как избавиться от машин во дворе
Хотим двор без машин: что делать
Определяемся с участком
Двор без машин устраивают на придомовой территории многоквартирного дома. Таковой считается земля вокруг жилого дома, которая определена и закреплена за ним землеустроительной и градостроительной документацией в рамках отведённого участка.
Для начала стоит определиться с границами придомовой территории, которая относится к вашему дому. Для этого можно:
- обратиться в свою управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ), у которых должна быть информация о земельном участке;
- самостоятельно заказать выписку из ЕГРН.
К выписке должны приложить схему, в которой указывают границы как участка, так и расположенных на нём объектов. Помимо того, на ней отмечают существующие ограничения в виде сервитутов (прав пользования чужой собственностью) и территорий с особыми условиями использования.
На практике иногда случается так: жители пользуются двором и полагают, что он относится только к их дому, а по документам оказывается, что часть участка принадлежит другому лицу или муниципалитету.
В таких случаях устанавливать ограждение, шлагбаум или ворота, а также каким-то другим способом распоряжаться землёй жители не смогут.
Договариваемся об ограждении
Если никаких ограничений по документам нет, то теперь жильцам предстоит решить вопрос с ограждением, если его ещё нет, и установкой ворот или шлагбаума.
Важно: в некоторых российских регионах действует местное законодательство, регулирующее вопрос закрытия придомовых территорий (в том числе в Москве). Поэтому при принятии каких-либо решений по этому вопросу нужно руководствоваться требованиями региональных властей.
Но кто будет решать? Согласно Жилищному кодексу, земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и другая входящая в состав такого дома недвижимость считается общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме.
Принятие решений о благоустройстве участка, на котором расположен дом, а также о пределах его использования, в свою очередь, относится к компетенции общего собрания собственников.
Чтобы принять решение о запрете парковки (как и любое другое), понадобится не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. В бюллетенях нужно прописать :
- детали установки ограждения, ворот или шлагбаума;
- стоимость и порядок финансирования этих работ;
- лицо, ответственное за подписание договора и акта с подрядчиком;
- режим доступа к земельному участку для собственников, жильцов и их гостей.
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Проверяем на законность
При ограничении проезда и парковки нужно учитывать разнообразные требования закона. Например, установка шлагбаума или ворот не должна нарушать действующих правил пожарной безопасности:
- ко всем эксплуатируемым зданиям должен быть свободный подъезд;
- система противопожарной защиты в случае пожара должна автоматически снимать блокировку или открывать шлагбаумы и другие ограждения для беспрепятственного проезда пожарной техники;
- закон разрешает ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума или дистанционно при наличии видео- или аудиосвязи с местом их установки.
Таким образом, вместо того, чтобы устанавливать автоматику на ворота, собственники могут принять решение о постоянной круглосуточной охране, которая обеспечит проезд спецтехники.
Помимо требований пожарной безопасности, региональное законодательство иногда требует согласовать решение с советом депутатов муниципального округа. Также можно дополнительно сообщить о планах в инспекцию по государственному архитектурно-строительному надзору, МЧС России, полицию и службу скорой помощи.
Важно: нельзя ограничивать права отдельных собственник на доступ к общему и собственному имуществу граждан и организаций. Поэтому решение, которое будет запрещать проезд к подъезду или въезд во двор отдельным людям, могут признать нарушающим права и интересы и отменить через суд. Так что разумнее просто ограничить стоянку личного транспорта на территории двора временем, необходимое для разгрузки и выгрузки.
УК сама устроила двор без машин: так можно?
Управляющая организация или ТСЖ не вправе самостоятельно устанавливать ограждения , шлагбаум или ворота на земельном участке под многоквартирным домом. Ведь, как мы уже знаем, принятие решений о подобном благоустройстве относится исключительно к компетенции общего собрания собственников.
Так что если УК или ТСЖ самовольничают, на них можно подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру. Другой вариант — оспорить их действия в суде.
Можно ли отменить решение о дворе без машин
Бывает так: один или несколько жильцов против двора без машин, но его всё же обустроили. Можно ли законно добиться отмены такого решения и вернуть всё как было или просто его не выполнять?
По закону решение общего собрания собственников, если его приняли как положено, а вопрос относился к компетенции такого собрания, считается обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме , в том числе для тех, кто не участвовал в голосовании. Но есть два способа его пересмотреть.
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Как изменить решение общего собрания собственников
Если собственник не принимал участие в собрании или голосовал против принятия решения, а оно в итоге нарушило его права и законные интересы, он вправе обжаловать его в суд. Это первый вариант решения проблемы.
На это у него будет полгода с момента, когда он узнал или должен был узнать о решении собрания. Для его отмены суд должен установить, что в процедуре были нарушения, либо выявить другие основания, которые говорили бы о незаконности решения и, как следствие, нарушении прав жильца.
В то же время суд может оставить решение в силе, если:
- голосование недовольного собственника не могло повлиять на его результаты;
- допущенные нарушения нельзя назвать существенными;
- решение не привело к убыткам собственника.
Поэтому простого несогласия с ранее принятым решением недостаточно для его отмены в судебном порядке.
Другой вариант — провести новое собрание, включив в его повестку вопросы отмены ранее принятых решений. Только вот способ потребует полноценного собрания, а это в большинстве случаев очень трудоёмкий процесс, который требует от инициатора определённых знаний для соблюдения процедуры и правильной формулировки вопросов.
Почему непросто сделать вид, что вы были не в курсе
Процедура голосования включает в себя, помимо прочего, этап уведомления. По умолчанию такое уведомление:
- направляют заказным письмом;
- вручают под роспись;
- или размещают в каком-то помещении дома.
Подходящее помещение определяет общее собрание собственников, при этом оно должно быть доступно для всех. Это, к примеру, могут быть доски объявлений в каждом подъезде. При этом собственники на собрании могут определить другой способ уведомлений на своё усмотрение.
В выбранном помещении размещают и сообщение с итогами голосования. Делают это по закону в течение 10 дней со дня их принятия.
Кроме того, УК или ТЖС размещают сведения о голосованиях и их результатах в государственной системе ГИС ЖКХ, где собственники могут ознакомиться с ними в любое время.
Так что убедить суд в том, что собственник не знал о собрании на протяжении более чем шести месяцев с даты его проведения, будет непросто — придётся поискать серьёзные доводы для подкрепления этой позиции.