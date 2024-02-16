Россиянам рассказали, как избавиться от машин во дворе

Помимо требований пожарной безопасности, региональное законодательство иногда требует согласовать решение с советом депутатов муниципального округа. Также можно дополнительно сообщить о планах в инспекцию по государственному архитектурно-строительному надзору, МЧС России, полицию и службу скорой помощи.

Важно: нельзя ограничивать права отдельных собственник на доступ к общему и собственному имуществу граждан и организаций. Поэтому решение, которое будет запрещать проезд к подъезду или въезд во двор отдельным людям, могут признать нарушающим права и интересы и отменить через суд. Так что разумнее просто ограничить стоянку личного транспорта на территории двора временем, необходимое для разгрузки и выгрузки.

УК сама устроила двор без машин: так можно?

Управляющая организация или ТСЖ не вправе самостоятельно устанавливать ограждения , шлагбаум или ворота на земельном участке под многоквартирным домом. Ведь, как мы уже знаем, принятие решений о подобном благоустройстве относится исключительно к компетенции общего собрания собственников.

Так что если УК или ТСЖ самовольничают, на них можно подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру. Другой вариант — оспорить их действия в суде.

Можно ли отменить решение о дворе без машин

Бывает так: один или несколько жильцов против двора без машин, но его всё же обустроили. Можно ли законно добиться отмены такого решения и вернуть всё как было или просто его не выполнять?

По закону решение общего собрания собственников, если его приняли как положено, а вопрос относился к компетенции такого собрания, считается обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме , в том числе для тех, кто не участвовал в голосовании. Но есть два способа его пересмотреть.

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Как изменить решение общего собрания собственников

Если собственник не принимал участие в собрании или голосовал против принятия решения, а оно в итоге нарушило его права и законные интересы, он вправе обжаловать его в суд. Это первый вариант решения проблемы.

На это у него будет полгода с момента, когда он узнал или должен был узнать о решении собрания. Для его отмены суд должен установить, что в процедуре были нарушения, либо выявить другие основания, которые говорили бы о незаконности решения и, как следствие, нарушении прав жильца.

В то же время суд может оставить решение в силе, если: