Россиянам рассказали, что нужно, чтобы найти хорошую работу

Наличие редкой специальности уже не первостепенно для соискателей. Сейчас на первый план выходят soft skills, т. е. гибкие навыки, и уровень адекватности , заявил научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Павел Травкин.

«Для работодателя это зачастую важнее, чем профессиональные навыки, потому что им можно доучить, довести до ума, но для этого человека должен быть адекватен и обучаем» , — отметил эксперт.

Куда же податься соискателям? Молодёжи эксперты советуют присмотреться к творческим специальностям и профессиям, где требуется эмпатия. Например, в сфере здравоохранения или гостиничного бизнеса, заявил нобелевский лауреат профессор Лондонской школы экономики Кристафер Писсаридес.

А вот математическими и техническими специальностями эксперт рекомендовал не увлекаться, потому что их в будущем с большой вероятностью заменят искусственным интеллектом.

Сегодня работодатели готовы нанимать даже людей старшего возраста, которые раньше не были особо востребованы на рынке труда. Для них важен достаточный уровень квалификации и готовность повышать её , отметил Травкин.

Самопрезентация на работе крайне важна: она помогает достигать новых высот и работать с субъективным восприятием окружающих. Только хвалить себя тоже нужно грамотно — вот образец.