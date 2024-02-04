Россиянам рассказали, куда бежать, если на работе не платят деньги

Что положено работникам за задержку зарплаты

Сотрудник вправе рассчитывать на проценты, если работодатель задерживает не только зарплату, но и отпускные и другие причитающиеся выплаты.

По новым правилам, эти проценты будут начислять с первого дня просрочки.

Размер процентов тоже оговаривается в поправках к Трудовому кодексу: они должны быть не ниже одной стопятидесятой доли ключевой ставки Центробанка.

Правда, есть условие: право на такие выплаты должен признать суд и его решение должно вступить в силу.

Что делать, если задерживают зарплату

Первым делом надо понять, в чём причина. Например, задержки с поступлениями выплат на банковские карты могут возникать не только по вине работодателя, но и по вине финансовой организации, отметил в беседе с «Известиями» руководитель экспертного центра по ESG-трансформации «Деловой России» Николай Кривозерцев.

В ряде случаев задержка в выплатах заработной платы связана с кассовым разрывом. От этого не застрахован почти ни один бизнес. Если это разовая ситуация, допустима задержка в две недели, а месяц и более — это уже грубое нарушение , отметил генеральный директор кадрового агентства Lightmans Юрий Кондратьев.

Что делать, если перестали платить зарплату? Во-первых, заранее позаботьтесь о том, чтобы ваши отношения с работодателем были оформлены надлежащим образом : трудовой договор, дополнительные соглашения, должностные инструкции. Кроме того, важно сохранять переписки с работодателем, посоветовали эксперты.

Если задержка зарплаты — это норма для компании и ситуация затрагивает всех сотрудников, весьма вероятно, что у такой компании есть механизмы защиты, так что лучше её покинуть, посоветовали эксперты.

Если же ситуация возникла впервые, стоит сначала обсудить конкретные сроки выплат с руководством. В минимуме конфликтов заинтересованы обе стороны — и работодатель, и работник. А поскольку сейчас действует мораторий на инспекционные проверки, есть смысл в случае острого конфликта сразу идти в суд, подытожило издание.

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